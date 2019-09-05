Dünya’ya Çarpma Tehlikesi Bulunan Asteroitler Vurulacak

AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) isimli program, bir uzay aracının saatte 38,6 bin kilometre süratle, Dünya'yla Mars arasında yer alan Didymos asteroidine çarpması olasılığına dikkat çekiyor.

Deneme aşamasında olan program, gezegenin savunması adına önemli bir yere sahip olarak görülüyor.

Didymos, (Yunanca ikiz) ikiz bir asteroit anlamına gelmekte.

Asteroidin büyüğü olan Didymos A’nın çapı 780, yörüngesinde gezinen küçük asteroit Didymos B çapı ise 160 metre civarında. Yaklaşık olarak Mısır'da bulunan Büyük Piramit boyutlarına sahip bir kaya kütlesi.

Asteroitlerin 2123 yılına kadar Dünya'ya doğru yakınlaşması ön görülmüyor.

Fakat uzmanlar, bu tekniğin gelecek zaman diliminde başka gökcisimlerinden kaynaklı öteki tehditlerle nasıl başa çıkılacağının denenmesi adına Didymos'un ideal bir hedef olduğunu belirtiyor.

Keza Didymos, Dünya'dan ulaşılması en kolay olan asteroitlerin en büyük olanı olarak biliniyor.

Temmuz ayında 2021'de fırlatılacak olan DART isimli uzay aracının 2022'nin ikinci yarısında Didymos B'ye çarparak yörüngesini değiştirmesi hedef alınıyor.

2024 yılında çarpmanın etkilerini belirlemek amacıyla uzaya ikinci bir araç daha gönderilmesi düşünülüyor.

2026 yılında hedefe varması beklenen araç Didymos'ta meydana gelecek krateri inceleme altına alacak ve yüzey örnekleri toplayacak.