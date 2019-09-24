ABD'den flash teklif! Türkiye’yi geri kazanmalıyız

ABD Türkiye İlişkileri

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın alması sonrası meydana gelen F-35 krizinin ardından, ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanıldığı ifade edildi.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI' PAKETİ TÜRKİ’YE YE SUNULACAK

ABD ‘nin hazırladığı ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye teklif edilmesi bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret anlaşması' paketinin ana hatlarını Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeylerine çıkarılması hususu kapsayacak. Söz konusu paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programı ile ilgili olarak yeni tekliflerin sunulması ve alüminyum ile çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin konuların geçeceği belirtildi.

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konularla alakalı olarak bilgilendirmelerde bulunduğu bilgisi alındı. Söz edilen 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'Lİ SENATÖR: TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINA GERİ KAZANDIRMALI

ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New Yorkta’ki görüşmesinde, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.