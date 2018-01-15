Balistik Füzeleri Tanıyalım

BALSTİK FÜZELERİ TANIYALIM

İlk olarak balistik kelimesinin tarihine bakalım; balistik kelimesinin kökenleri milattan önce roma dönemine dayanır o dönemlerde Roma lejyonları savaş alanlarında “Balista” adı verilen bi silah kullanırdı bu silaha kabaca büyük bir ok diyebiliriz çok uzun menzillere büyük mızraklar fırlatabilen aletlerdi be balistik kelimesi de buradan geldi.

Dünyada 3 tip balistik füze vardır:

1-) Kısa menzilli balistik füzeler

2-) Orta menzilli balistik füzeler

3-) Kıtalar arası balistik füzeler

Gelin bu füzeler nelere göre ayrılıyor onlara bakalım. ( Nato standartlarına göre hazırlanmış ve örneklendirilmiştir).

Kısa menzilli balistik füzeler:

Kısa menzilli balistik füzeler menzili 1000 km’nin altında ve farklı savaş başlıkları taşıyabilen füzelere denir. Bu füzeler dünya genelinde en yaygın kullanılan füze türleridir. Buna örnek olarak rusyanın yakın zamanda çıkarmış olduğu (İskender-E füzesi) en güncel örnektir. Bu füzeler hemen hemen bütün dünya ülkelerinin envanterlerinde vardır.

Orta menilli balistik füzeler:

Orta menzilli balistik füzelerin menzili ise 1000 km ile 5500 km arası değişir. Orta menzilli balistik füzeler soğuk savaş zamanında Amerika ve Sovyetler birliği tarafından çok sık kullanılırdı, bu füzeleri günümüzde gelişmiş ülkeler artık silo tipli olarak değilde deniz altlarında kullanmakta. Yani bu füzeleri ekonomik olarak durumu iyi olmayan fakat düşmanına bir psikolojik baskı kurmak isteyen ülkelerce kullanılır. Buna örnek vericek olursak İranın geliştirdiği (ŞAHAP) füzeleri, İran bu füzelerle daha çok israili tehtid eden bir hava sahasına ulaşmayı planlıyor. Fakat pratikte bu füzeler çok ta başarılı değillerdir yolculuklarını atmosfer altına gerçekleştirdikleri için hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edilebiliyorlar.

Kıtalar arası balistik füzeler:

Şimdi gelelim en çok beklenilen ve ismi bile duyulduğunda tüylerimizi diken diken eden Kıtalar arası balistik füzelere; bu füzelerin hem uçuş dinamikleri hemde saldırı dinamikleri diğerlerine pek benzemez, bu füzeler çok büyük ve uzun olmasına karşın önemli olan tek noktaları en üst noktasına yer alan savaş başlığıdır geri kalan gövdenin tamamı füzeyi istenilen hıza ve istenilen yüksekliğe ulaşmasını sağlamaktır. istenilen hız ve yüksekliğe ulaştıktan sonra gövde savaş başlığından ayrılır.

Bu füzeler sahip olduğu güç ve tehlikeden dolayı çok ciddi anlamda kısıtlamalara taabidirler

Günümüzde bu teknolojiye sahip ülkeler(Amerika birleşik devletleri, rusya ve çin)’dir.

Peki neden bu füzeler bu kadar tehlikelidir?

Kıtalar arası balistik füzeler birden çok savaş başlığı taşıyabilirler yani tek bir atom bombası yerine 3, 5, 10 hatta bir iddaya göre rusyanın geliştirdiği topol m füzeleri 20 tane nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor yani tek seferde Hollanda yada Belçika büyüklüğündeki bir ülkeyi haritadan silebilirler.

Bu füzeleri korkunç yapan bir diğer olay ise, Kıtalar arası balistik füzeler yolculuklarını atmosfer altında yapmazlar. Orta ve kısa menzilli füzelerin aksine kıtalar arası balistik füzeler yolculuklarını atmosfer üstünde yani uzayda gerçekleştirirler. Bu füzeler ateşlendikten sonra ilk olarak yaklaşık 100 km ila 400 km arası bir irtifaya çıkarlar, uzay boşluğuna çıktıkları an roketin ateşleyici kısmı gövdeden ayrılır ve sadece savaş başlığı kalır. Savaş başlığı ise artık uzayda olduğu için yönünü gps ile bulamayacağından yollarını yıldızlara bakarak yani “Yıldız konumlama sistemi” kullanırlar. Fırltıldıkları yer ve saate göre gök haritaları ile kendi bilgisayarlarına yükledikleri gök haritalarını kullanarak konumlarını belirlerler ve sonrasında roketinde verdiği ivme ile saatte binlerce KM’lik bir hızla hedeflerine ilerlerler. Bu olayların hepsi atmosfer dışında olduğu için hiçbir hava savunma sistemi ona karışamıyor. Balistik füzenin savaş başlığı hedef bölgeye geldiğine “Terminal safa” başlar. Bu safa’da füze içindeki savaş başlığını yada başlıklarını hedefe kitlerler ve daha sonrasında yer çekimini de kullanarak atmosferden içeri inanılmaz bir hızla giriş yapmaya başlar yani burada yaklaşık 35 yada 40 bin km’lik bir hızdan bahsadiyoruz, en kritik durum da burada baş gösterir günümüzde saatte 35 bin km hızla ilerleyen ve büyüklüğü aşşağı yukarı bir buzdolabı kadar olan küçücük bir nesneyi havada farketmek, ona kilitlenmek ve ona bir füze yollayarak onu imha etmek çok ama çok ama çok zor bir iştir. Yani bir savaş başlığı terminal safaya başlamış ve hedefe doğru gelmek te ise onu durdurma ihtimalimiz günümüzde en iyi ihtimalle %3 ila %5’dir yani imkansıza yakındır. İşte bu yüzden kıtalar arası balistik füzeler çok tehlikeli silahlardır. Bu tarz füzeleri durdurmanın en iyi yolu bu füzelerin nereden ve ne zaman ateşlendiğini öğrenmektir, fakat bununda çok basit bir çözümü var bu buluşun sahibi ruslardı, Kıtalar arası balistik füzelerin ilk dönemlerinde füzeler genellikle yer altındaki silolarda bulunurlardı ruslar bu tarz sabit siloların güvenlik konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşünerek elindeki bütün balistik füzeleri mobil lancer’lere koymaya başladılar yani özel olarak yapılmış kamyonlara, trenlere koymaya başladılar ve bunları çok iyi kamufle ettiler. Rusyanın günümüzdede geçerli olan savaş planı şu “Eğer bir topyekün harp çıkarsa elimizdeki bütün balistik füze kamyonları ve trenleri aynı anda hareket etmeye başlıycak ve daha önceden özel olarak belirlenmiş yerlere gidecek orada ateşlemelerini gerçekleştirecekler”di. Ki bu bir balistik füzeyi daha da ölümcül bir hale getirir.

Evet böylelikle balistik füzeler hakkında ufak ta olsa bi bilgi sahibi edinmiş olduk.