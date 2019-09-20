Can verdi,yardım edeceklerine videoya çektiler

New York Nassau’da bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavga esnasında göğüs kısmından bıçaklanan Khaseen Morris isimli genç hastaneye kaldırıldı fakat yaşama tutunamadı. Etrafında bulunan kişiler yardım çağırmak yerine olayı videoya çekerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar.

Söz konusu kavgada Morris’i bıçaklayan 18 yaşındaki Tyler Flach isimli kişi hakkında ikinci derece cinayetten dava açıldığı belirtildi.

Bölge okullarından sorumlu Phyllis Harrington velilere çocuklarının sosyal medya hesaplarından yakından takip etmelerini söyledi. Bölgenin idari sorumlusu da konuyla alakalı olarak “Tehlike altında olan birisini görürseniz, telefonunuzu beğeni ya da paylaşım için değil yardım istemek için kullanın” şeklinde konuştu.