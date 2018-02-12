banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114822
ALTIN
161.486
DOLAR
3.8007
STERLİN
5.2580
EURO
4.6624
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Çin'den Kabul Edilemez Zorbalık

Çin Hükümeti, Doğu Türkistan'daki müslümanlara yönelik yeni kabul edilemez uygulamalara başlaması üzerine basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan adına 15 ilden gelen kalabalık Çin Konsolosluğu önünde toplanarak konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Çin'den Kabul Edilemez Zorbalık

Çin Hükümeti, Doğu Türkistan'daki müslümanlara yönelik yeni kabul edilemez uygulamalara başlaması üzerine basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan adına 15 ilden gelen kalabalık Çin Konsolosluğu önünde toplanarak konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:20
Çin'den Kabul Edilemez Zorbalık

Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da her müslüman ailenin evine, bir tane Çin vatandaşı bulunma zorunluluğu getirmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Çin Konsolosluğu önünde toplanmak üzere, 15 ilden gelen 1000 Doğu Türkistan vatandaşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kardeş Aile Projesi adı altında, Çin Hükümetinin her Doğu Türkistan vatandaşlarının evlerinde bir Çin vatandaşının bulunması zorunluluğu getirmesinin, müslümanlar olarak kabul edilemez olduğunu vurgulayan Doğu Türkistanlılara polis izinleri olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra basın açıklaması yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

Diyanet işleri kademesi görevi gören Muhammet Salih'in tutuklanarak cezaevine konulduğunu ve sonrasında şehit edildiğini belirten yetkililer, Doğu Türkistan'da 1 milyon kişinin kamplarda tutuklu olarak izole edildiğini belirttiler. Konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletlere de başvuracaklarını belirttiler.

Anahtar Kelimeler:
çinDoğu TürkistanKardeş Aile Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı Kurtaran Adam: Clair C. Patterson
Dünyayı Kurtaran Adam: Clair C. Patterson
HAARP SİLAHI NEDİR ?
HAARP SİLAHI NEDİR ?
Balistik Füzeleri Tanıyalım
Balistik Füzeleri Tanıyalım

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim