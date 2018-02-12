Çin'den Kabul Edilemez Zorbalık

Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da her müslüman ailenin evine, bir tane Çin vatandaşı bulunma zorunluluğu getirmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Çin Konsolosluğu önünde toplanmak üzere, 15 ilden gelen 1000 Doğu Türkistan vatandaşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kardeş Aile Projesi adı altında, Çin Hükümetinin her Doğu Türkistan vatandaşlarının evlerinde bir Çin vatandaşının bulunması zorunluluğu getirmesinin, müslümanlar olarak kabul edilemez olduğunu vurgulayan Doğu Türkistanlılara polis izinleri olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra basın açıklaması yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Diyanet işleri kademesi görevi gören Muhammet Salih'in tutuklanarak cezaevine konulduğunu ve sonrasında şehit edildiğini belirten yetkililer, Doğu Türkistan'da 1 milyon kişinin kamplarda tutuklu olarak izole edildiğini belirttiler. Konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletlere de başvuracaklarını belirttiler.