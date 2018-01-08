Doğal Afet Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Doğal afet, insanların isteği dışında gelişen doğal olaylardır. Genellikle Mal kaybı veya İnsan Ölümleriyle ile sonuçlanır.

Doğal afet; insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa olaylarıdır. Bu olaylar, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemez. Doğal afetler ve türleri nelerdir?

Tanımı

Doğal afet; insanlara zarar veren olayların genel denir. Can ve mal kaybına yol açan ve kontrol edilmeyen doğal olayları içerir. Bazı doğal afetler, yeryüzünün bazı bölgelerinde daha çok meydana gelir. Deprem, heyelan, çığ, sel ve don gibi bazı afetlerin sonuçları doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklık gibi bazı afetlerin sonuçları ise, uzun bir zaman sonra dolaylı olarak görülür. Doğal bir felaketin potansiyel etkisi, olayın büyüklüğüne ve yerine bağlıdır. Afet, yoğun nüfuslu bir bölgede gerçekleşirse, hem can hem de mal için daha fazla hasara sebep olur.

Doğal Afet Türleri

Doğal afetler, “jeolojik” ve “meteorolojik” olmak üzere iki gruba ayrılır. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan jeolojik doğal afetler; deprem, heyelan, yanardağ patlamaları, TUSUNAMİ gibi olaylardır. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda meydana gelen meteorolojik doğal afetler ise; su taşkını, kasırga, sel, kuraklık, fırtına, erezyon, çığ gibi olaylardır.

Jeolojik Doğal Olaylar:

Heyelan: Genelde eğimli ve yüksek yerlerde oluşan yumuşak kaya toprak veya dolgu materyellerden yapılan zeminlerin su, yerçekimi vb unsurlar sonucu toprağın hareket etmesine denir. Yerçekimi etkisiyle kopan kayaların yer değiştirmesidir. Ani gerçekleşir ve bazen uzun süreli aşınmalar sonucunda gerçekleşebilir. Türkiye’de en çok Karadeniz Bölgesinde görülür. Yanardağ Patlamaları: Dünyanın çekirdeği MAGMA’da bulunan erimiş kayaların dışarı fışkırarak püskürmesi sonucu ortaya çıkan bu olaya Yanardağ bu püskürme hareketine de Yanardağ Patlaması denir. Yanardağ patlamasını araştıran bilim dalına Volkanoloji yada Yanardağ Bilimi adı verilir. Deprem: Gerçekleştiğinde büyük zararlar veren deprem, fayhattında meydana gelen fay kırıklıkların titreşimiyle açığa çıkan enerji dalgarının meydana getirdiği ani titreşime yeryüzü hareketi yani (deprem) denir. Magmada levhalar sürekli hareket ederler ve kıtaların hareketiyle platolar oluşur. Depremin nasıl nerde ve kaç şiddetinde olduğunu ölçen birime Sismoloji adı verilir. Şehir kurarken yapılan hatalar Depremin yıkım etkisini arttırır. Ve buna bağlı olarak can ve mal kayıpları da artar.

Metorolojik Hava Olayları: