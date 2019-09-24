Dünya liderlerini sarstı! 'Çocukluğumu çaldınız'

İşveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." Şeklinde konuştu.

İngiltere'den açılarak sıfır karbondioksit salınımı yapan yelkenlisi ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ve New York'a gelerek İklim Zirvesi'ne katılım gösteren Greta Thunberg, yaptığı konuşma ile liderleri eleştiri yağmuruna tuttu.

Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' Şeklinde ifadeler kullandı.Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a attığı bakış ile de adından söz ettiren genç aktivist dünya liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğinden ve hiçbir şey yapmadığından yakındı. Durumun ciddiyetinin farkına varıldığı halde harekete geçilmediğini genç nesilin hayal kırıklığına uğradığını ihanetin farkına vardıklarını ve bir sonraki kuşağın gözlerinin üzerlerinde olacağını ifade etti.