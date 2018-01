Dünyayı Kurtaran Adam: Clair C. Patterson

Eğer şu an bilgisayar yada tabletinizin karşısında oturmuş ve bu makaleyi okuyorsanız bunu Patterson’a borçlusunuz desek yeridir.

Yeryüzündeki çoğu kişinin hatta herkesin hayatını borçlu olduğu bu kişi tarihte çok önemli bir yere sahip. Kısaca hayatından ve başarılarından bahsedelim önem arz eden iki başarısı vardır; Patterson dünyanın gerçek yaşını hesaplayan ilk kişidir, bir diğer başarısı ise kurşunsuz benzini yasaklatmasıdır. Hayatından bahsetmeye başlayalım, Patterson 2 haziran 1922 tarihinde iowa eyaletinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitiminin sonuna kadar bu eyalette kaldıktan sonra doktora çalışmaları için Chicago üniversitesine gidiyor, doktora yaptığı üniversitesinde okurken test hocası uzaydaki meteorların ve asteroidlerin yaşını hesaplama üzerine bir çalışma yapıyor ve Patterson’da bu çalışmaya katılıyor. Patterson’un bu çalışmadaki görevi ona gönderilen asteroid örneklerinin içindeki kurşun oranını ölçerek o asteroidin yaşını hesaplamaktı. Patterson bunun için ne kadar uğraşsada istediği sonucu elde edemiyor çünkü yaptığı testlerdeki ortaya çıkan kurşunun oranı ortalamanın çok üstünde ve her defasındada tutarsız olarak çıkıyor uzun bir süre düşünüp taşındıktan sonra Patterson bu tutarsızlığın atmosferde bulunan kurşundan kaynaklı olduğu tanısına varıyor e haliyle elindeki asteroid numunesi atmosferden girerken havadaki kurşunla temasta bulunduğu için asteroidin içindeki kurşunu da etkiliyor ve sonuçlar devamlı değişik ve ortalamanın üstünde çıkıyor. Patterson doktorası boyunca bu sorunu çözmeye çalışıyor kullandığı alet edevatı, odasını, ellerini ne kadar temizlese de istediği sonuca ulaşamıyor. Doktorası bitmesine rağmen hala bu sorunu çözmeye çalışıyor ve 1952 yılında dünyanın ilk temiz odasını geliştiriyor bugün nanoteknoloji labaratuarlarında yada mikrobiyoloji labaratuarlarında kullanılan stabil ortamı(televizyonda yada film’de denk gelmişsinizdir her yerin bembeyaz olduğu insanların maskeler ile girdiği odalar) bunun mucidi Patterson’dur. 1952 de yapmayı başardığı bu temiz odada kurşunun oranını tutturarak asteroid ve meteorun yaşını hesaplamayı başarıyor. Ve bu sayede aynı yıl dünyanın gerçek yaşını da hesaplamayı başarıyor 1957 yılında Patterson dünyanın yaşının 4.55 milyar yıl olduğunu keşfediyor bu başarısı ile Patterson alanında çok ünlü ve başarılı biri olarak nam salıyor. Hayatının buraya kadar olan kısmı aslında yetiyor da artıyor ama bizim için önemli olan yer şimdi başlıyor bunu kavrayabilmemiz için ilk olarak kurşun elementi tanımamız lazım gelin ufak bi göz atalım

KURŞUN NEDİR ?

Kurşun elementi insanlık tarihi için çok önemli bir yere sahip romalılardan beri kullanılıyor. Kurşun bulması, işlemesi kolay ve paslanmayan bir metal olduğu için romalılar döneminde su tesisatlarında kullanılırdı, ve ilerleyen zamanlardada kurşun kullanımı çok artıyor hele ki endüstri devriminden sonra kurşun her şeyin içine girmeye başlıyor inşaat, makine, boya gibi pek çok yerde kullanılmaya başlıyor 19.yy sonları ve 20.yy’ın başlarında kurşun kullanımı iyice abartılmaya başlıyor yiyecek maddelerinin içine diş macunlarının içine makyaj malzemelerinin içine en delicesi de bebek mamalarının içine katılmaya başlanıyor.

Bunlar yetmiyormuş gibi benzinede kurşun katılmaya başladılar. Bundaki mantık şuydu ki bi açıdan da cidden mantıklıydı zamanın motorları günümüzdekiler gibi uzun ömürlü değillerdi çabuk bozulup çabuk aşınıyorlardı fakat benzinin içine kurşun katıldığı zaman motorlar daha verimli çalışmaya başlamıştı ve daha uzun ömürlü olmaya başlamıştı çünkü kurşun silindir ve motor bloğunun arasındaki boşluğu doldurup pürüssüzleştiriyordu ve silindirler daha verimli çalışıyordu ama bunun da bir bedeli vardı tabiki o kurşunun büyük bir miktarıda egzozdan atmosfere salınıyordu. Kurşun insanlık için çok tehlikeli bir elementtir bir zehirdir dersek daha doğru olur. Kurşunun en tehlikeli yanı diğer metalleri taklit ediyor olması özellikle insan vücudu için çok önemli olan metaller çinko, demir gibi metalleri taklit edip onların yerine geçmesi çok tehlikeli ki n tehlikeli olduğu nokta demir ile alakalı bilirsinizki bizim vücudumuzdaki en önemli şeylerden biri de dolaşım sistemimizdir kanımız ve kan hücrelerimizdir kanımız vücudumuzdaki diğer dokulara besin ve oksijen taşır. Kanımıza kırmızı rengini veren alyuvar hücreleri içinde demir barındırır. Kan hücrelerimiz akciğerden geçerken oksijene maruz kalırlar ve bu oksijeni alyuvarların içindeki demir tutar kanın

paslanmış demir gibi kokmasının sebebi de budur, demire bağlanan oksijen kan hücreleriyle beraber vücudumuzun dört bi tarafına dağılır. Ama işin içine kurşun girdiği zaman durum biraz değişir dediğimiz gibi kurşun insan vücudu için çok önemli olan metallerin yerini alıp onları taklit ettiği için onların faaliyetlerinin de bozulmasına sebep olur ciddi miktarda kurşuna mağruz kaldığınız zaman kan hücreleriniz ve alyuvarlarınız yerini yavaş yavaş kurşuna bırakır kurşun demşr gibi davrandığı için vücudunuzun savunma sistemi hiçbir sorun farketmez ama kurşun demir gibi oksijeni tutmaz dolaşım sistmemizimde herşeyden habersiz kanımızı her zamanki gibi vücudun dört bir tarafına dağıtır. E doğal olarak hücreler ve dokular yeteri kadar oksijen almadıkları için ölmeye başlarlar, kurşun zehirlenmesi ilk olarak beyni ve merkezi sinir sistemini etkilemeye başlar ardından kalp gibi kritik organlara zarar vermeye başlar bu taklit sorunu nedeni ile vücudunuzun pek çok yeri çalışmamaya başlar. Daha uzun vadeli zehirlenmelerde organ yetersizliği ve kalp krizi gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlar ki o kadar kolayda bunu atamazsınız bu sizden çocuklarınıza da kalır bunlar da etkilerini zeka gerilemesi gelişimde sorunları davranış bozuklukları gibi problemlerle karşınıza çıkar ama yüzyılın başında bunu kimse bilmiyordu herkes bunu kurşunu büyük bir nimet sanıyordu lakin 1950’li yıllarda bilim dünyasında kurşuna karşı bi lobi oluşmaya başladı yapılan araştırmalar her şeyin içine bu kadar kurşun katılmasının insan sağlığı için çok tehlikeli olduğunu savunmaya başladı e doğal olarak buna karşı çıkanlarda vardı kimya ve petrol şirketleri çünkü kurşun ile çok büyük paralar kazanabiliyorlardı kurşunlu benzini daha çok satabiliyorlardı 2. Dünya savaşından sonra amerikada başlayan o refah döneminde herkes araba almaya başlamıştı e herkes otomobil alınca benzin tüketimi de artmaya başladı ve benzin şirketleri büyük paralar kazanmaya başladı ama petrol şirketleri kurşun ile ilgili böyle eleştiriler gelmeye başlayınca doğal olarak bunu engelleme yoluna gittiler birçok bilim insanına raporlar yazdırdılar pek çok araştırmalar yaptırdılar ve savundukları şey hep aynı oldu bakın ne sudaki nede havdaki kurşun miktarı tehlikeli düzeyde değil hiçbir şekilde artmıyor her şey sorunsuz diyorlardı. Ama insanlar bunu dinlemiyordu çünkü ciddi miktarda bir kurşun tüketimi vardı ve bunun benzine katılması onun tüketimini hat safaya çıkarmıştı bu yüzden

petrol şirkentleri kendilerine çok sağlam bir argüman sunabilmesi için Patterson’un kapısını çalıyorlar ona gerekli olan bütçeyi vererek havadaki ve sudaki kurşunun artıp artmadığına dağir bir rapor istiyorlar, Patterson bu bütçeyi kullanarak araştırma yapmaya başlıyor öncelilki olarak okyanuslardan su örneği alıyor ve sonuçlar son derece korkunç çıkıyor çünkü okyanuslarda derine inildikçe kurşun miktarının artması gerekirken bu miktar suyun yüzeyinde daha çok olduğunu görüyor geçmişte yapılan su testlerine baktığında ise yapılan testlerin hiç birinde temizlik kurallarının uygulanmadığı görüyor. 1965 yılında kuzay kutbuna giderek testler yapıyor ve o sene korkunç raporu çıkartıyor bu rapora göre atmosferdeki kurşun miktarı inanılmaz artmış normalde olması gerekenden 100-150 kat daha fazla ve amerikadaki kurşun miktarı güvenlik sınırlarının 2 kat üstünde tabiki de petrol şirketleri bu raporu yayınlamasına karşı çıkıyor hatta rüşvet bile teklif ediyorlar ama Patterson herşeye rağmen raporunu yayınlıyor. Ve 1983 yılından itibarden kurşunlu benzin amerikada yasaklanıyor