HAARP SİLAHI NEDİR ?

HAARP Silahı Gerçek mi?

HAARP projesi köken olarak 20.yy’a dayanıyor. Bu fikrin sahibi Nikola tesla’dır, teslanın en büyük hayallerinden biri bütün dünyaya bedava elektrik vermekti ve bunu yaparkende arada herhangi bir kablo, iletim hattı yada bir tesis kullanmamaktı. Tesla kulesi adı verilen devasa kuleler üzerinden atmosfere yüksek miktarda elektrik enerjisi vermekti, bu elektrik enerjisi atmosferdeki iyonosfer tabakasına çarptığı zaman buradan geri sekiyordu ve geri sektiği anda gücü binlerce kat artıyordu. Teslanın hayali bu kuleler ile bütün dünyaya elektrik vermekti. Bu çok güzel bir fikirdi eğer gerçekleşseydi dünya belkide çok farklı bir olabilirdi, fakat teslanın bu hayalinde çok ufak bir hata vardı e malum tesla bu projede bütün dünyaya “BEDAVA” elektrik vermeyi planlıyordu, 20.yy’ın başı enerji endüstrisinin altın çağıydı edison ve başka bir sürü bilim adamı bu günün parasıyla bu işlerden milyon dolarlar kazandı e halaliylede teslanın “BEDAVA” elektrik fikri kimsenin pek hoşuna gitmedi ve kimse desteklemedi ve tesla hiçbir zaman bu işe ciddi bir yatırımcı bulamadı ve kendi kazancıda buna yetmedi ve tesla yeni kaynaklar aramaya başladı, özel yatırımcılardan herhangi bir destek gelmeyince tesla devletten yardım istemeye karar verdi özelliklede Amerikan hükümetinden ama bu fikire Amerikan hükümeti de pek sıcak bakmayınca tesla onu biraz daha ilgi çekici hale getirmek için olayı biraz askerileştirmeye karar verdi teslanın bu yeni fikrinde yine onun kulelerine benzeyen bir yapı vardı bu mekanizma yine iyonosfer’e yüklü miktarda elektrik enerjisi yolluyordu ve katlanarak geri dönen bu enerji yeryüzündeki fay hatlarını tetikleyerek şiddetli depremlere yol açıyordu. Bu fikrin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz fakat Amerikan hükümetinin ilgisini çektiğini biliyoruz. Tesla hayatının son dönemlerinde Amerikan hava kuvvetleri ile çalışmaya başlamıştı onun işlerini Amerikan hava kuvvteleri finans etti. Fakat daha sonra bilmediğimiz bir sebepten dolayı Amerikan hükümeti teslayı desteklemeyi bıraktı. Ki bildiğimiz gibide tesla bir otel odasında tek başına beş parasız olarak öldü. Ama Amerikan ordusu teslanın bütün özel eşyalarına, yazışmalarına, çalışmalarına el koydu ve konu tamamen karanlığa gömüldü taaki 1993 yılına kadar. 1993 yılında amerikanın alaska eyaletinde HAARP adı verilen bir tesis kuruldu. Harp tesisini alaska eyalet üniversitesi geliştiriyordu. Bu tesisin ortaya çıkması birçok ilginç teorininde ortaya çıkmasına da vesile oldu. Şimdi ilk olarak biraz haarp projesinden bahsedelim bu proje hakkında doğru bilinen yanlışlar var, örnek olarak bazı kişiler haarp projesinin Amerika tarafından inkar edildiğini söyüyor ama aslında böyle bir şey yok. Haarp projesi tamamen halka açık bir projedir, tesislerin nerede olduğunu herkes bilir.

PEKİ HAARP PROJESİ NE İŞE YARIYOR ?

Bazıları bunun bir silah olduğunu söylüyor peki gerçekten bir silahmı ? burdaki esas olay silahı nasıl tanımladığınıza bağlı, Amerikan hükümeti HAARP projesinin askeri amaçları olduğunu kabul ediyor hatta tesisin kuruluş amaçlarından biri de bu. Bugün resmi anlamda harp projesinin 3 fonksiyonu var. bunlardan birincisi atmosferdeki iyonosfer tabakasındaki hareketlilikleri incelemek ve bunları kayıt altına almak diğer bir adıyla meterolojik araştırmalar için kullanılıyor. Bir diğeri dünyanın dört bir yanına yayılmış askeri birlikleri ile iletişim kurmak ki bu çok mantıklı nedeni ise bu gün ki Amerikan ordusunun 4’te 3’ü Amerika yerine dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Bu harp tesisleri sayesinde sahra çölünün ortasındaki birlikleri ile de, pasifik okyanusunun 4000-5000 metre altında gizli görevde olan deniz altısıylada iletişim kurabilmekte. Ve bunun tam tersi olarak düşman iletişimini kesmek içinde kullanılabiliyor. Haarp’ın bir diğer amacı da atmosfer dışı olan balistik füzeleri de hedefine ulaşmadan durdurabilmek yani Amerikan hükümetinin hava savunma sisteminin de bir parçasıdır.