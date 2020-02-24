Ãin insanlÄ±k tarihinin en bÃ¼yÃ¼k ve tehlikeli salgÄ±nlarÄ±ndan birisi ile mÃ¼cadele ediyor. DÃ¼nya SaÄlÄ±k ÃrgÃ¼tÃ¼nde gÃ¶rev yapmÄ±Å Dr. Margaret Chan Fung Fu-Chun, yaÅanan geliÅmelerle ilgili, ÃÃ¼n HÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ettiÄini, Ãin'deki saÄlÄ±k personellerinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveri ile Ã§alÄ±ÅtÄ±ÄÄ±nÄ± ve hayatlarÄ±nÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirtti. "Ãin'deki tÃ¼m saÄlÄ±k personellerine saygÄ±larÄ±mÄ± iletiyorum" dedi.

Ãin hÃ¼kÃ¼metinin tÄ±bbi malzeme konusunda bÃ¼yÃ¼k Ã§alÄ±Åma baÅlattÄ±ÄÄ±nÄ± ve gerekli herÅeyi yaptÄ±ÄÄ±nÄ± belirten Fung, Ãin'in virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k gayret gÃ¶sterdiÄini sÃ¶yledi. DiÄer Ã¼lkelerdeki vakalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄÄ±na dikkat Ã§ekerken, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅmalarÄ±n buna bÃ¼yÃ¼k etki ettiÄini sÃ¶yledi. Ãin HalkÄ±na bu zor zamanlarda birlik olma Ã§aÄrÄ±sÄ±nda bulundu. Ãin'in yaÅadÄ±ÄÄ± bu zor zamanlarda desteklerini esirgemeyen Ã¼lkelere ve insanlara da ayrÄ±ca teÅekkÃ¼r etti.