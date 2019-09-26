İlk kadın seri katil Lavinia Fisher’in ürpertici hikayesi

Amerika'da ve dünyada karanlık tarihin ilk kadın seri katili olarak anılan Lavinia Fisher isimli kadın, kocası John Fisher ile beraber 'The Six Mile Wayfarer House' adlı bir otel işletmekteydi. Evli çift, genel olarak kasabada yaşamayan ve ilk defa bu bölgeye gelen otel konuklarına kan donduran bir tuzak kuruyordu.

Lavinia Fisher ve John Fisher çifti otelin odalarında bulunan yatakların altına özel bir mekanizma yerleştiriyordu. Otele konuk olan misafir yatağa uzandığı esnada, bu özel mekanizmayı devreye sokuyor ve misafiri, odaların hemen altındaki karanlık bodrum katına düşürüyorlardı.

Lavinia Fisher’ın kendisine ikram ettiği çayı içtiği içen ve içindeki ilacın etkisi ile yeteri kadar sersemlemiş olan misafiri,söz konusu bodrum katında Lavinia'nın kocası John Fisher bekliyor oluyordu. Kurbanlarını elinde bir baltayla karşılayan Fisher onları acımasızsa katlediyordu. Kurbanların derilerini yüzen ve vücut uzuvlarını parçalayan çift soğuk kanlılıklarıyla adını karanlık tarihe böylelikle yazdırmış oldu.