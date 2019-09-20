İnsanların içinde çaktırmadan boğdu

Başkent Santa Domingo'daki Pantoja’da, hafta sonu havuza yüzmeye giden 15 yaşındaki Nairobi Montes, havuzun kenarında bulunduğu esnada 16 yaşındaki arkadaşı onu havuza fırlattı.

Fakat, Montes havuzdan çıkmak istediği esnada genç onu yeniden havuza doğru fırlattı. Montesi havuza fırlattıktan sonra ardından kendi de atlayan genç, ardından genç kızın kafasını suyun altında tutarak, genç kızın ölümüne sebep oldu.

HERKESİN İÇİNDE BOĞDU

Havuzun güvenlik kamerası tarafından yaşanan olay saniye saniye kaydedildi.

İsmi açıklanmayan genç tarafından defalarca havuza fırlatılan Montes, su yutmaya başladı. Talihsiz genç kızın kafasına eliyle bastırarak suyun altına itti. Montes’i dakikalarca suyun içinde tuttu.

Daha sonra genç, vücudu suyun üzerine doğru süzülen genç kızın üzerine tekrar atlayarak, yeniden kızı su altına doğru itti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde havuz kenarına dayanarak duran genç adamın, kızın vücudunu suyun altında tutmaya devam ettiği görüldü.

Suyun dibinde fark edilmeyen genç kızın cansız bedeni, havuzda bulunan bir başka kişi tarafından görülerek, havuzdan çıkartıldı. Genç kızın ölümüne sebep olan gencin de, kızın sudan çıkarılmasına yardımcı olduğu görüldü.

MONTES'İN RESMİ OLAN TİŞÖRTLE CENAZEDEYDİ

Genç kızın ailesi, şüpheli gencin, Montes’e aşık olduğunu ve kızını sürekli olarak takip ettiğini belirtti. Görgü tanıkları da olayın gerçekleştiği gün gencin kıskançlık krizine girdiğini ve devamlı olarak genç kızla tartıştığını ileri sürdü.