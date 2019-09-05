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Japonya'da Feci Kaza! Ağır Yaralılar Var

Japonya’da kamyon ile demir yolu geçidinden geçmekte olan tren kafa kafaya çarpıştı. Alınan ilk bilgilere göre kazada en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Japonya'da Feci Kaza! Ağır Yaralılar Var

Japonya’da kamyon ile demir yolu geçidinden geçmekte olan tren kafa kafaya çarpıştı. Alınan ilk bilgilere göre kazada en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:25
Japonya'da Feci Kaza! Ağır Yaralılar Var

Japonya’da kamyon ile demir yolu geçidinden geçmekte olan tren kafa kafaya çarpıştı. Alınan ilk bilgilere göre kazada en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Feci kaza Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınlarında Yokohama'da bugün yerel saatle 11.40'ta yaşandı.

Bir kamyonun, demir yolu geçidinde trenle kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.

Kaza hakkında alınan ilk bilgilere göre 30 vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası kamyon alev alıp yanmaya başlarken, trenin vagonlarında da büyük hasar oluştuğu açıklandı.

Meydana gelen kazanın sonrası Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Kazayla alakalı detaylı soruşturma devam ediyor.

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JaponyaKazaJaponya KazaJaponya Tren KazasıKeikyu KawasakiKamiookaTren
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