Kadın suikastçiler erkekleri solladı! Dünya onları konuşuyor

Suç dünyasının Kim Kardashian’ı olarak nam salan Claudia Ochoa Felix erkek arkadaşının yatağında ölü bulunmuştu. Bu olayın ardından dünya Meksika'daki kadın suikastçılarden söz etmeye başladı. Uluslararası basın tarafından, erkeklerin egemen olduğu suç dünyasında adından söz ettiren kadın suikastçiler manşetlere taşındı.

Meksika’daki çete savaşları senelerdir ülkenin en büyük problemlerinden biri olarak başı çekiyor. Yapılan incelemelere göre 2008-2018 seneleri arasında çete savaşlarında 100 binden fazla insan hayatından oldu. Söz konusu çetelerin birbirleri ile olan rekabetlerinde son zamanlarda kadın suikastçılar adından söz ettiriyor.

DÜNYA ONLARI KONUŞUYOR

Sinaloa kartelinin lideri olan El Chapo’nun sağ kolu gibi gördüğü ve çok güvendiği Claudia Ochoa Felix önceki günlerde erkek arkadaşının yatağında ölü bulunmuştu Claudia Ochoa Felix’in ölüm haberi uluslararası basında sükse yaratırken, kadın suikastçıların fazlalaşması üzerinde duruldu.