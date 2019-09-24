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Mutfağında asılıydı! Değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Fransa'nın başkenti olan Paris'te hayatını sürdürmekte olan yaşlı bir kadının mutfağının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans ressamı Cimabue'e ait olduğu ve değerinin de 6 milyon euro (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) olduğu anlaşıldı.

Mutfağında asılıydı! Değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Fransa'nın başkenti olan Paris'te hayatını sürdürmekte olan yaşlı bir kadının mutfağının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans ressamı Cimabue'e ait olduğu ve değerinin de 6 milyon euro (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) olduğu anlaşıldı.

24 Eylül 2019 Salı 16:30
Mutfağında asılıydı! Değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

'İsa ile alay' isimli tablonun 13. Yüzyılda Floransalı Rönesans ressamı Cimabue'nin yapmış olduğu bir dizi resimden biri olduğu ifade edildi.

 Söz konusu tabloyu senelerdir evinin mutfağında duvarda asılı şekilde tutan yaşlı kadın, tablonun hikayesini öğrenmek üzere uzman kişilere danıştığında gerçekle karşı karşıya kaldı.

 Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesin olarak belirlendiğini ifade etti ve "Bu tablo aynı elden çıkmış"  şeklinde konuşarak eserin Cenni di Pepo olarakta anılan ünlü ressam Cimabue'ye ait olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Söz konusu tablo üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.

Kimliği açıklanmayan yaşlı kadın söz konusu tabloyu önümüzdeki ay açık artırma ile satışa çıkaracak.

 Aynı resim dizine ait olan diğer iki tablodan biri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin Niew York kentinde yer alan Frick Koleksiyonu'nda sergilenmekte.

Son Güncelleme: 24.09.2019 16:33
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Yaşlı Kadının Mutfağındaki TabloCenni Di PepoEric TurquinHaberRönesansCimabueTabloParisFransa
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