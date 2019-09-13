Ölümü Bebeğinin Elinden Oldu Gözleri Önünde Can Verdi

Bebeğini arabanın ön camından kucağına almak isteyen genç anne küçük çocuğun yanlışlıkla cam kapama tuşuna basmasıyla birlikte kafası araya sıkışarak can verdi.
Beyaz Rusya Belarus'un Staroe Selo eyaletinde meydana gelen dehşet verici olayda, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte 21. yaş dönümünü kutlayan Yulia Sharkom görünmez kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.
Genç anne, 2 yaşındaki bebeğini arabanın ön koltuğundan dışarı çıkarmak istedi. Yarı açık şekilde bulunan camdan dışarı çıkarmaya çalıştığı esnada küçük çocuk camın kapama tuşuna bastı. Boynu camla araç arasına sıkışıp kalan anne kendi yaş gününde bebeğinin gözleri önünde boğularak can verdi.
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Boğulduğu sırada beyin hasarı oluşan anne, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.