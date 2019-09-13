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Ölümü Bebeğinin Elinden Oldu Gözleri Önünde Can Verdi
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Ölümü Bebeğinin Elinden Oldu Gözleri Önünde Can Verdi

Bebeğini arabanın camından almak isteyen genç anne bebeğin yanlışlıkla cam kapama tuşuna basmasıyla birlikte kafası araya sıkışarak can verdi.

Ölümü Bebeğinin Elinden Oldu Gözleri Önünde Can Verdi

Bebeğini arabanın camından almak isteyen genç anne bebeğin yanlışlıkla cam kapama tuşuna basmasıyla birlikte kafası araya sıkışarak can verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:02
Ölümü Bebeğinin Elinden Oldu Gözleri Önünde Can Verdi

Bebeğini arabanın ön camından kucağına almak isteyen genç anne küçük çocuğun yanlışlıkla cam kapama tuşuna basmasıyla birlikte kafası araya sıkışarak can verdi.

Beyaz Rusya Belarus'un Staroe Selo eyaletinde meydana gelen dehşet verici olayda, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte 21. yaş dönümünü kutlayan Yulia Sharkom görünmez kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genç anne, 2 yaşındaki bebeğini arabanın ön koltuğundan dışarı çıkarmak istedi. Yarı açık şekilde bulunan camdan dışarı çıkarmaya çalıştığı esnada küçük çocuk camın kapama tuşuna bastı. Boynu camla araç arasına sıkışıp kalan anne kendi yaş gününde bebeğinin gözleri önünde boğularak can verdi.

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Boğulduğu sırada beyin hasarı oluşan anne, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:09
Anahtar Kelimeler:
Rusya KazaAnneKazaStraroe SeloRusya
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