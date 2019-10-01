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Polisin gözaltına aldığı papağana yoğun ilgi!

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesi ile gözaltına aldığı kişinin o sırada yanında bulunan papağanını da gözaltına aldı.

Polisin gözaltına aldığı papağana yoğun ilgi!

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesi ile gözaltına aldığı kişinin o sırada yanında bulunan papağanını da gözaltına aldı.

01 Ekim 2019 Salı 11:09
Polisin gözaltına aldığı papağana yoğun ilgi!

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesi ile gözaltına aldığı kişinin o sırada yanında bulunan papağanını da gözaltına aldı.

Hollanda’da polisinden papağana gözaltı

 Hollanda’nın Lahey kentinde bir zanlı hırsızlık yaptığı şüphesi ile polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri hırsızlık zanlısını gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde duran papağanı da beraberinde götürdü. Polis ekipleri zanlıyı nezarete attıkları sırada ‘tanık’ olarak değerlendirdikleri papağanı da beraberinde götürdü.

 Utrecht’te gerçekleştiği öne sürülen hırsızlık olayı ile alakalı olarak yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinin ardından polis papağana yiyecek ve içecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde bulundurdu.

 Lahey Polis Merkezi tarafından papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesapları üzerinden Papağan’ın gözaltı işlemi esnasında tanık sıfatı ile alındığı’ ifadeleri kullanıldı.

Mizah amaç güdülerek yapılan paylaşım sonrası tüm dünya kamuoyundan papağana yoğun bir ilgi gösterildi.

Son Güncelleme: 01.10.2019 11:11
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