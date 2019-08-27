Rusya

17.075.400 km’lik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya ya da resmi adıyla Rusya Federasyonu Avrasya’da yer alan bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyet olan Rusya’nın pek çok ülkeyle komşuluğu bulunmaktadır. Bu komşuluk sınırı kuzeybatıdan güneydoğuya kadar uzanmaktadır. Yüzölçümünün büyük olmasının verdiği avantajın sağladığı sınırlarıyla Finlandiya’dan, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Çin, Moğolistan Kuzey Kore ülkeleriyle komşuluk yaparak deniz sınırında Japonya ve ABD’ye kadar uzanmaktadır.

144 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesi olan Rusya dokuz zaman dilimine yayılarak üzerinde fazlaca çevre ve yer şekilleri bulundurmaktadır.

Rusya Federasyonu 85 adet federal bölüme ayrılmakla birlikte bu federal birimler eşit bir biçimde olmak üzere iki delege ile Federasyon Konseyinde temsil edilmektedir. Başkenti Moskova olan Rusya Federasyonu’nun diğer önemli şehirleri ise St. Petersburg, Kazan, Novosibirsk, Nijniy Novgorod, Kaliningrad, Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Çelyabinsk ve Krasnodar’dır.

Resmi dili Kiril Alfabesiyle yazılan Rusça olan Rusya’nın sınırları içerisinde 160 farklı etnik grup tarafından konuşulan 100’e yakın dil bulunmaktadır.142, 6 milyon konuşucusu bulunan Rusçadan sonra en çok konuşulan iki dil 5,3 milyonla Tatarca ve 1,8 milyonla Ukraynaca olup, bunların arkasından en çok konuşulan yabancı dil olan İngilizce gelmektedir.

Rusya’nın tarihine bakacak olursak 3. ve 8. yy arasında ortaya çıkan Doğu Slavlar ile başladığını görürüz. 9. Yüzyılda ise Varegler tarafından kurulup yönetilen Orta Çağ Kiev Rus Devleti ortaya çıkmış, 988 yılında Ortodoks Hristiyanlığının kabul edilmesiyle devlet Bizans ve Slav kültürlerinin bir araya getiren bir aracı olmuştur. Bu devletin dağılmasıyla ortaya küçük devletler çıkmış, bu devletler Moğollar tarafından istila edilerek Altın Orda Devleti’nin kolları haline gelmişlerdir. Rus prenslikleri Altın Orda devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve tekrar bir araya gelerek Moskova Knezliği’ni kurmuşlardır. 18. Yüzyılda ise fetihler, ilhaklar ve keşifler yoluyla Kuzey Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya uzanan devlet dünya tarihinin en büyük üçüncü imparatorluğu olan Rusya İmparatorluğu haline gelmiştir.

1917 Ekim devriminin gerçekleşmesiyle dünyanın ilk anayasal sosyalist devleti ve II.Dünya savaşında müttefiklerin zaferinde belirleyicisi olan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Sovyetler Birliğinin kuruluşuna temel hazırlamıştır. Sonraları Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991’de Rusya Federasyonu kurulmuştur.

Rusya ekonomisi GSYİH’ye göre dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisine sahip olmakla birlikte satın olma gücü anlamında ise en büyük altıncı ekonomisine sahiptir. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük maden ve enerji kaynaklarından birine sahiptir. Sekizinci büyük petrol rezerlerine ve ikinci büyük kömür rezervlerine sahip olan Rusya ayrıca en büyük petrol ihracatçısı ve üreticisidir.

Tüm bunların yanı sıra, Rusya dünyanın üçüncü büyük elektrik üreticisi ve beşinci büyük yenilenebilir enerji üreticisidir.

Rusya’da 1990 yılından beridir zorunlu eğitim 11 yıldır. Eğitim bütçesi 2004 yılında GSYİH’nın %3.6 olarak gerçekleşmiştir. Moskova Devlet Üniversitesi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi en eski ve en büyük üniversitelerdendir.

Köklü bir geçmişe sahip olan Rusya, kaleleri, sarayları ve müzeleri başta olmak üzere katedralleri ve doğal manzaraları ile seyahat edilmesi gereken tarihi ve turistik ülkelerin en önemlileri arasında yer almaktadır. St. Petersburg’da bulunan Ermitaj Müzesi, Peterhod Sarayı, Peter ve Paul Kalesi, Moskova’da bulunan Puşkin Müzesi ve belki de Rusya’nın bir sembolü haline gelmiş Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı turizm anlamında Rusya’yı dünya standartlarında olan bir ülke haline getirmiştir.

Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki ilişkilere bakacak olursak köklü bir geçmişe dayandığını görebiliriz. Savaş döneminden sonra ılımlı bir şekilde ilerleyen ilişkiler ekonomik işbirliklerinin ve iki ülke liderleri arasında iyi ilişkilerin gelişmesiyle yeni bir döneme girerek Üst Düzey İşbirliği Konseyiyle sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Rusya Türkiye’nin en önemli dış ticari ortaklarından birisidir. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar 10’ar milyar dolar düzeylerindedir. Türkiye enerji tedariğinin büyük çoğunluğunu Rusya’dan karşılamaktadır.

Turizm açısından iki ülke ilişkilerine bakıldığında 2014 yılında Türkiye’ye Rusya’dan gelen turist sayısı 4,5 milyona ulaşmış, 2015 ve 2016 yıllarında hafif düşüşe uğramış ancak 2017 yılında 4,7 milyonluk rekora ulaşmış ve 2018 yılında 5,9 milyona çıkarak bu rekor kırılmıştır.

Tüm bunlara ek olarak hem Türkiye’den Rusya’ya hem de Rusya’dan Türkiye’ye eğitimlerini devam ettirmek adına karşılıklı olarak pek çok öğrenci akışı sağlanmaktadır.

Sonuç olarak Savaş döneminde çok parlak olmasa bile 1990’ların sonralarında gelişen Rusya-Türkiye ilişkileri dostane bir hal alarak sağlamlaşmıştır. İki ülke arasında ekonomik, siyasi, eğitime yönelik pek çok işbirliği bulunmakta söz konusu işbirlikleri iki ülkeyi birbirine yaklaştırmaktadır.

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