Samsung, Dünyanın İlk Sinema LED Ekranını Çıkartıyor!

Samsung Electronics, bugüne kadar ilk kez ticari Sinema LED Ekranını Lotte Cinema World Tower'da Kore'de kurdu. Yüksek Dinamik Aralık (HDR) LED tiyatro ekranı olarak tasarlanan Cinema LED Ekran, HARMAN Profesyonel Çözümleri ile Samsung Audio Lab arasındaki işbirliği sayesinde, yeni nesil resim kalitesi ve gerçek ses ile görüntüleme deneyimini daha da büyüleyici hale getiriyor.

Samsung Electronics Visual Display Business Başkanı HS Kim, "Sinema LED Ekranımız, daha keskin ve daha gerçekçi renkler, tamamlayıcı ses ve yükseltilmiş bir sunum sayesinde izleyicileri sanki resmin bir parçası gibi hissettiriyor" dedi. "Bu teknolojiyi sinemaseverlere sunmak için Lotte Cinema ile ortak olmaktan dolayı heyecanlıyız ve geleceğin sinemasını şekillendirmeyi dört gözle bekliyoruz" diye söyledi.

Sinema LED Ekran, yaklaşık 10,3m (33,8ft) genişliğe kadar uzanırken, üstün teknik performans, güvenilirlik ve kalite seviyeleri sağlarken çeşitli tiyatro konfigürasyonlarını barındırır. Ekran, HDR resim kalitesinin görsel gücünü büyük ekrana getiriyor ve içeriği hem standart projektör teknolojilerinden neredeyse 10 kat daha fazla hem ultra keskin 4K çözünürlükte (4,096 x 2,160) hem de zirve parlaklık düzeyleriyle (146fL) canlandırıyor. Buna ek olarak, Sinema LED Ekranının fütüristik, bozulma içermeyen sunumu ultra kontrastlı ve düşük tonlu gri tonlamalı ayarları kullanarak en parlak renkleri, en derin siyahları ve bozulmamış beyazları neredeyse sonsuz bir kontrast oranında sergilemek için kullanıyor.

Lotte Cinema'nın "SUPER S" tiyatrosundaki çarpıcı video teknolojisi ile gitmek için Samsung, Sinema LED Ekranını HARMAN'ın JBL'den en son teknoloji ses teknolojileri ile eşleştirdi. Bu entegrasyon, ekranın sınırındaki güçlü hoparlörleri, tescilli ses işleme teknolojisini ve JBL'in Sculpted Surround sistemini içeriyor ve içerik yaratıcıların istediği şekilde eşsiz bir görüş ve ses deneyimi yaşatıyor.

Sinema alanı içindeki talepler geliştikçe, Samsung'un Sinema LED Ekranı, geniş bir kitleye hitap eden ihtiyaçları karşılamak için hizmetleri genişletmek için çok yönlülüğü sunar. Ekran, gelişmiş sunum yeteneklerini karanlık ve ortam aydınlatma koşullarında korur. Bu esneklik, Sinema LED Ekranını tiyatro alanlarını kurumsal etkinlikler, konserler, spor etkinliği görüntüleme ve oyun yarışmaları için kullanmak isteyen mekanlar için ideal kılar.

Lotte Cinema CEO'su Wonchun Cha, "SUPER S 'tiyatro, film gösteriminde yeni bir paradigmadır" dedi. "Gelecekte film endüstrisine yeni yüksek kaliteli teknoloji tanıtmak için Samsung ile çalışmaktan sabırsızlıkla bekliyoruz ve çeşitli içeriği hayata taşıyan gelişmiş bir görüntüleme ortamı sayesinde müşteri memnuniyetini artırmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Samsung, ticari başlangıcından önce, performansını ve tanıtımını doğrulamak için Sinema LED Ekranını endüstrinin en zorlu testlerinden biriyle çalıştırdı. Mayıs 2017'de, Sinema LED Ekran, ticari sürümünden önce saygın Dijital Sinema Girişimleri (DCI) tiyatro teknolojisi standartlarıyla tam uyum sağlamak için ilk ürün oldu. Bu sertifika, ekranın tam renkli spektrumunu değişmeden doğruluğa sahip olmasını sağlar.