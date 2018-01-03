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Ünlü YouTube fenomeni yayınladığı ceset videosundan sonra özür diledi

Youtube fenomeni Logan Paul, japonya’nın “intihar ormanı”nda ki bir cesedin videosunu yayınladıktan sonra özür diledi.

Ünlü YouTube fenomeni yayınladığı ceset videosundan sonra özür diledi

Youtube fenomeni Logan Paul, japonya’nın “intihar ormanı”nda ki bir cesedin videosunu yayınladıktan sonra özür diledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
Ünlü YouTube fenomeni yayınladığı ceset videosundan sonra özür diledi

Youtube fenomeni Logan Paul, japonya’nın “intihar ormanı”nda ki bir cesedin videosunu yayınladıktan sonra özür diledi.

Logan paul kendisinin ve arkadaşlarının japonyanın intihar ormanı olarak geçen ormanında bir ceset bularak çektiği videoyu özür dileyerek kanalından sildi.

Aokigahara ormanı pekçok japonun intihar ettiği bir yer olarak ün saldı. Paul ve arkadaşları

O ormanda bir gece geçirerek kamp yapmayı ve bunu videoya almayı planlıyorlardı ancak kamp yeri ararken ağaca asılı bir ceset’e rastladılar paul cesedi bulanıklaştırsada akadaşları ve paol oradan ayrılmadan önce video çektiler.

pazartesi günü kişisel twitter hesabından konu hakkında herkesten özür dileyen paul “daha önce böyle bir hata yapmadım” açıklamasını yaptı.

Salı günü ise youtube kanalına kısa bir özür videosu yayınladı.

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