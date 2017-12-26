YILBAŞI VE NOEL ARASINDAKİ FARK

YILBAŞI yeni gelicek olan yılı kutlamak amacıyla yapılır.Fakat günümüzde çoğu kişi yılbaşı ve Noeli birbiri ile karıştırmakta. Noel Hristiyanlık inancında Hz. İsanın doğumunu kutlamak için yapılan bir bayramdır, 24 aralık Noel arifesi 25 aralık ve önündeki 1 hafta ise noel bayramı olarak kutlanır ve devam eder. Ermeniler ve bazı doğu ortadoks kiliseleri ise jülyen takviminde 25 aralığın, 6 ocağa denk gelmesi sebebiyle noeli 6 ocak olarak kabul ederler. Hicri takvimine göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1. Günüdür.

NOEL AĞACININ HİKAYESİ

Noel ağacı esasında pagan geleneğinden gelen bir ritüeldir. Günümüzde kullanılan Noel ağaçlarının almanya’nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ile Havva’yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennetin bahçesini temsil eden ve üstünde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı.

Adem ve Havva yortusunda almanlar evlerinin ortasına böyle bir cennet ağacı diker, üzerine ise komünyonda kutsanmış olan ekmeği temsil eden ince hamursuz ekmek parçaları asarlar idi. Bundan sonra ise yerini çörekler aldı. Noelde, ağaçla aynı odada olan Noel piramidi de yer alırdı 16.yy’da Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu