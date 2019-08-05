UEFA'da Kura Çekildi. İşte Eşleşmeler...

İşte UEFA Avrupa Ligindeki Rakiplerimiz !

UEFA Avrupa Liginde grup aşamasına kalacak takımları belirleyecek son tur için de kuralar çekildi. İsviçre Nyon'daki UEFA Genel Merkezinde yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz Trabzonspor ve Malatyaspor'un oynayacakları 3.turu geçmeleri halinde karşılaşacakları takımlar da belli olmuş oldu. Temsilcimiz Malatyaspor 3.turda rakibini safdışı bırakması halinde Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) karşılaşmasının galibiyle, Trabzonspor turu geçmesi halinde ise Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) karşılaşmasının galibiyle playoff mücadelesinde karşı karşıya gelecek.Playoff turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos tarihinde oynanacak