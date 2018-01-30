2018'in 2 Yıllık En İyi Bölümleri

Gelecekte geniş iş imkanlarından yararlanarak iyi bir meslek dalında olmak artık birçok öğrencinin hayali haline gelmiş durumda. Bunun için ilk ve en doğru adım geleceğin mesleklerini ve bölümlerini iyi bilmek ve buna göre tercih yapmaktır. 2 yıllık en iyi bölümler arasında yer alan bölümlerden birini seçerek isterseniz erkenden profesyonel hayata adım atabilir isterseniz de eğitiminizi DGS ile dört yıllık bir üniversite de sürdürerek uzmanlaşabilirsiniz.

Adalet Bölümü

Son yıllarda adalet bölümü birçok öğrenci tarafından tercih edilmeye başlandı. Özellikle hukuk sektöründe aranan eleman sayısının artması ve adalet bölümünden DGS sınavı ile hukuk bölümüne geçiş yapma olanağının bulunması bu ilgiyi arttıran sebeplerin başında yer alıyor. Ayrıca adalet bölümünün açık öğretimden okunabilir olması bu bölümün avantajlarına avantaj katıyor.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü

Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, son yıllarda 2 yıllık en iyi bölümler arasında yer alıyor ve sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Gelişen teknoloji ile beraber bilgisayar bilimlerinin öneminin bir kat daha artması bu bölüme olan ilginin nedeninin açıklıyor. Devlet kurumuna atanmanın çok zor olması bir dezavantaj gibi gözükse de bu bölümü bitiren öğrenciler çeşitli reklam ve film şirketlerinde çalışma şansı yakalayabiliyor. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümünün öneminin önümüzdeki yıllarda da giderek artması bekleniyor.

Anestezi Bölümü

Anestezi bölümü 2 yıllık en iyi bölümler arasında en çok iş avantajı sunan bölümlerden bir tanesi. Hem özel hem de kamu hastanelerinde çalışabilen anestezi bölümü öğrencileri iş hayatlarında iyi bir maaş ve iyi bir iş imkanı sahibi oluyor. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin YGS-2 puan türünden tercih yapmaları gerekiyor.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü

Tıpkı bilgisayar destekli tasarım ve animasyon gibi bilgisayar programcılığının da geleceğin en popüler mesleklerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Giderek daha fazla şeyin bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazlar üzerinden yapılması bilgisayar programcılığı bölümünü 2 yıllık en iyi bölümler arasında en önemlilerinden biri haline getiriyor. Ayrıca bu bölümden DGS sınavı ile bilgisayar mühendisliği gibi bölümlere geçmenin mümkün olması bir çok kişinin tercih etmesine neden oluyor.

Fizyoterapi Bölümü

Yaklaşık iki sene öncesine kadar fizyoterapi bölümü 2 yıllık en iyi bölümler arasında en çok tercih edilen bölümdü. Mezunların hem devlet kurumlarında hem de özel sağlık kurumlarında kolayca iş bulabilmesi öğrencileri bölüme çeken nedenlerin başında yer alıyor. Eskisi kadar tercih edilmese de fizyoterapi bölümü hala da ha 2 yıllık en iyi bölümler arasında yer alıyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Kamuda veya özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü özellikle son yıllarda eğitim yaşının düşürülmesi ile beraber bir anda popüler oldu. Bölüm mezunlarının hem geniş çaplı iş olanaklarına sahip olması hem de kendi işletmelerini açabilme imkanının bulunması çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü popüler hale getiriyor.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü de diğer bir çok 2 yıllık en iyi bölümler gibi hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında çalışma imkanı sağlıyor. Üstelik KPSS puanı olarak 60-70 gibi düşük puanların istenmesi ve her sene yaklaşık 500 kontenjan açılması öğrencilerin kolay bir şekilde devlet memuru statüsünde çalışmasının önünü açıyor.