Çocukların Okul Dışarıda Günü Etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okul Dışarıda Günü’ çağrısı Gaziosmanpaşa Toki Avrupa Konutları İlköğretim Okulu’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okul öncesi eğitim kurumlarına,23-29 Mayıs’ta küresel ölçekte düzenlenecek ‘Okul Dışarıda Günü’ çağrısı Gaziosmanpaşa Toki Avrupa Konutları İlköğretim Okulu’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Açık havada olmanın çocuklar üzerinde odaklanma, yaratıcılık ve hayal güçlerinin gelişmesiyle birlikte öğrenmenin de eğlenceli olduğunun altını çizen Okul Müdürü Süleyman Ceylan çocukları bir an olsun yalnız bırakmadı. Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan okulun öğretmenlerinden Leyla Sevim Yılmaz, Sabahat Akbal Tuğrul, Selen Özge Yaman, Özben Gür ve Gülten Cesur tarafından düzenlenen organizasyonda; açık alan kitap okuma parkı, açık alan ebru atölyesi, açık alan müzik atölyesi, resfebe köşesi, dart alanı, açık alan karakalem atölyesi, açık alan akıl oyunları atölyesi, birçok çocuk oyunları, fiziksel etkinliklerin bulunduğu ‘Okul Dışarıda’ etkinliğinin açılışı toplu olarak sabah jimnastiği ile başladı. Gün boyu devam eden etkinliklerin sonunda çocukların çok eğlendikleri gözlerden kaçmadı.