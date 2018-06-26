Doğa Bilimleri Derneği Sayesinde Robotik Eğitim Evlerde

Günümüz teknoloji çağı. Çocuklarımız bilgisayarlar, televiyon ve telefonlar nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalıyor diyorsanız işte size fırsat. Çocuğunuzun analitik zekasının gelişmesinde, sosyal bir aktiviteye katılmasına imkan sağlayan sistem artık evlerinizde sizlerle olabilecek. Doğa Bilimleri Derneği (DBD) piyasada 1100 TL ola eğitmen eğitimini, özellikle yaz döneminde velilerden gelen yoğun talep üzerine sosyal sorumuluk kapsamında Doğa Bilimleri Derneği ve Türkiye Maker Öğretmen Akademi işbirliği sayesinde 600 TL ye indirdi. Katılımların sadece öğrencilere değil velileri de kapsayan versiyonu sayesinde silerde evlerinizde robotik eğitime sahip olabilirsiniz. Üstelik eğitim sonunda katılım sertifikası sahibi olacaksınız. İşte detaylar.

ROBOTİK-KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

5 ve 6 Temmuz - Eğitim İçeriği ve süresi:

Maker Öğretmen eğitimi 2 GÜN YÜZ YÜZE 3 GÜN ONLİNE

Set + Eğitim Ücreti +MAKER ÖĞRETMEN AKADEMİSİ Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı 1 Yıllık Üyelik İçerisinde. 600 TL dir. Katılım Sertifikası Değil... 40 SAATLİK EĞİTMEN SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Eğitmen: Orhan ÇEVİK

TÜBİTAK İleri Mühendislik ve Tasarım Mentörü

Mekatronik Öğretmeni

Master Maker Öğretmen Eğitmeni

İletişim: Dilek Ecrin Öner

Telefon: 0530 263 67 27

Son Katılım 30 Haziran Saat 16.00

Eğitimci Eğitimleri Dışında... 5-6 Temmuz Hem Büyükler Hem Küçükler İçin.. Temel Maker Robotik Kodlama Eğitimi... Set Hediyeli...