vh medya
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
0
ALTIN
187.336
DOLAR
4.6181
STERLİN
6.1161
EURO
5.3895
Doğa Bilimleri Derneği Sayesinde Robotik Eğitim Evlerde
FUNİAD, FBİAD'ın Üniversite ve Gençlik Kolları Faaliyete Geçti
Funiad Kuruldu
İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Duyurusu! Sürücü Belgesi Başvurusu ve Pasaport
Sürücü Belgesi başvurusu ve Pasaport
Google Android P'de yeni iPhone X kopyası tasarımı test ediyor

Doğa Bilimleri Derneği Sayesinde Robotik Eğitim Evlerde

Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken telefon, tablet ve televizyonların karşısından alarak, analitik zekalarına yüksek katkı sağlarken, girişimci ve gelişimleri anlamında büyük değer katacak, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü onaylı yeni eğitim modeliyle tanışmaya hazırmısınız? Üstelik evinizde...

Doğa Bilimleri Derneği Sayesinde Robotik Eğitim Evlerde

Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken telefon, tablet ve televizyonların karşısından alarak, analitik zekalarına yüksek katkı sağlarken, girişimci ve gelişimleri anlamında büyük değer katacak, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü onaylı yeni eğitim modeliyle tanışmaya hazırmısınız? Üstelik evinizde...

26 Haziran 2018 Salı 00:00
Doğa Bilimleri Derneği Sayesinde Robotik Eğitim Evlerde

Günümüz teknoloji çağı. Çocuklarımız bilgisayarlar, televiyon ve telefonlar nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalıyor diyorsanız işte size fırsat. Çocuğunuzun analitik zekasının gelişmesinde, sosyal bir aktiviteye katılmasına imkan sağlayan sistem artık evlerinizde sizlerle olabilecek. Doğa Bilimleri Derneği (DBD) piyasada 1100 TL ola eğitmen eğitimini, özellikle yaz döneminde velilerden gelen yoğun talep üzerine sosyal sorumuluk kapsamında Doğa Bilimleri Derneği ve Türkiye Maker Öğretmen Akademi işbirliği sayesinde 600 TL ye indirdi. Katılımların sadece öğrencilere değil velileri de kapsayan versiyonu sayesinde silerde evlerinizde robotik eğitime sahip olabilirsiniz. Üstelik eğitim sonunda katılım sertifikası sahibi olacaksınız. İşte detaylar.

ROBOTİK-KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

5 ve 6 Temmuz - Eğitim İçeriği ve süresi:
Maker Öğretmen eğitimi 2 GÜN YÜZ YÜZE 3 GÜN ONLİNE

Set + Eğitim Ücreti +MAKER ÖĞRETMEN AKADEMİSİ Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı 1 Yıllık Üyelik İçerisinde. 600 TL dir. Katılım Sertifikası Değil... 40 SAATLİK EĞİTMEN SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Eğitmen: Orhan ÇEVİK
TÜBİTAK İleri Mühendislik ve Tasarım Mentörü
Mekatronik Öğretmeni
Master Maker Öğretmen Eğitmeni

İletişim: Dilek Ecrin Öner
Telefon: 0530 263 67 27
Son Katılım 30 Haziran Saat 16.00

Eğitimci Eğitimleri Dışında...  5-6 Temmuz Hem Büyükler Hem Küçükler İçin..  Temel Maker Robotik Kodlama Eğitimi... Set Hediyeli...

Anahtar Kelimeler:
RobotikRobotik EğitimTeknolojiInovasyonDbdDoğa Bilimleri Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğumun kariyeri için geç mi kaldım?
Çocuğumun kariyeri için geç mi kaldım?
Ehliyet ile ÖSYM veya MEB sınavlarına girebilir miyim?
Ehliyet ile ÖSYM veya MEB sınavlarına girebilir miyim?
Çocuğum Hangi Okula Gidecek? 2018-2019 Kayıt Sorgulama E-OKUL
Çocuğum Hangi Okula Gidecek? 2018-2019 Kayıt Sorgulama E-OKUL

banner8

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim