İngilizce Artık Hayatımızın Her Alanında

Yabancı dil denildiğinde akla gelen ilk cümle “anlıyorum ama konuşamıyorum”dur ve hayatımızın en büyük kariyer süreci belki de gönül yarası halini alan İngilizce ile yaşanmaktadır. Hayatın her alanında ve her konuda yaşanan ve tercih edilen ilk yabancı dil olması nedeniyle ticaret, eğitim, yaşam, sağlık ve daha birçok konuda İngilizce desteği alınır.

Tercüme sektörünün en büyük iş hacmi İngilizce dili üzerinden sağlanmakta ve bu ihtiyaç her geçen gün büyümektedir.

İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri Hizmeti konusunda sektör liderleri arasında yer alan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme yurtiçi ve yurt dışında profesyonel faaliyet alanını her geçen gün genişletmektedir.

Yılların getirdiği deneyim ve köklü bilgi birikimi ve modern çalışma sistemi sayesinde sayısız başarılı projeye imza atan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm tercüme alanlarındaki başarısını İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri projelerinde sürdürmektedir.

Perpa Ticaret Merkezi’nde yer alan Okeanos Tercüme iş dünyasının nabzını yakından tutmakta ve sektörel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından analiz edebilme fırsatına sahip.

İngilizce’nin geniş kullanım alanını dikkate alarak departman sistemine sahip çalışma sistemi sayesinde tüm İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri projelerini parça bütün ilişkisi kapsamında ele alarak en kaliteli sonucu müşterilerine sağlıyor.

Okeanos Tercüme her alanda İngilizce Türkçe tercüme, Türkçe İngilizce tercüme, İngilizce tercüme, İngilizce çeviri hizmet kalitesini Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standardı olan EN 15038 Kalite Yönetim Sistemi ile güvence altında almaktadır…

Dünya Dili İngilizce Avrupa Kalite Standartlarında

Tercüme, kalite standartları konusunda zorlu bir sektör olmasına rağmen Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme aranılan ve ihtiyaç duyulan kaliteyi Avrupa Standartları nda sunuyor. Tercüme sektörüne özel kalite standardı sertifikası olan ve çok ciddi aynı zamanda zorlu prosesleri olan EN 15038 sertifikası ve başarılı denetim süreçleri sonrasında edindiği kaliteyi sektörde uzun yıllar var olarak ortaya koyabiliyor.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme çeşitli eğitim, denetim süreçlerinden geçerek oluşturduğu geniş tercüman, editör, kontrolör kadrosuna sahip olup gerekli her projede alanında zuman, üniversitelerden gerekli eğitimleri almış ve yıllardır uzman tercüman olarak sektörde hizmet vermiş kişileri tercih etmektedir. Bünyesinde makine mühendisleri, doktor, mimar, finans uzmanı, bankacı, avukatların yanı sıra, mütercim tercümanlık, dil edebiyat mezunu ve anadil düzeyinde dil yetisine sahip ekibi ile etik ilkeleri çerçevesinde tercüme hizmeti sunuyor.

Bireysel veya kurumsal tüm müşteri portföyüne yeminli İngilizce tercüme, noter onaylı İngilizce tercüme ve teknik, tıbbi, hukuki, yazılı ya da sözlü tercüme konusunda çözüm odaklı yaklaşımı ve özel yazılım ve teknolojik güncellemeleri ile şeffaf hizmet sunuyor.

Tercümede Uygun Fiyat ve Kalite İkilisi

Uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmeti sektörde nadir bulunur ve az rastlanılır olmasına rağmen Okeanos Tercüme bu üçlüyü etik değerleri, dürüstlük ilkesi ile birlikte yıllardır sürdürebilmenin çabasını her gün sürdürmektedir.

İstanbul’un merkezi Şişli ilçesinde Perpa Ticaret Merkezi’nde faaliyette bulunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Cumartesi günleri de dahil haftanın altı günü aranılan hizmeti sunmaktadır.

İngilizce tercüme veya İngilizce Çeviri projeleriniz için ve detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da [email protected] adresinden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.