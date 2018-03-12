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Kültür Koleji Ortaokul Öğrencileri Engelleri İnovasyon ile Aşıyor! “İnovasyon İçin Engel Yok”

Kültür Koleji Ortaokul okul yönetimi ve veli konseyi, öğrencileriyle birlikte eğitimde engelleri kaldırmak için yola çıktı. Cerebral Palsy (CP)’li engelli bireylere destek sağlamak ve hayatlarına kalıcı dokunuşlar sağlamak amacıyla öğrenci ve velileri ile birlikte yeni bir çalışma başlatıldı.

Kültür Koleji Ortaokul Öğrencileri Engelleri İnovasyon ile Aşıyor! “İnovasyon İçin Engel Yok”

Kültür Koleji Ortaokul okul yönetimi ve veli konseyi, öğrencileriyle birlikte eğitimde engelleri kaldırmak için yola çıktı. Cerebral Palsy (CP)’li engelli bireylere destek sağlamak ve hayatlarına kalıcı dokunuşlar sağlamak amacıyla öğrenci ve velileri ile birlikte yeni bir çalışma başlatıldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:22
Kültür Koleji Ortaokul Öğrencileri Engelleri İnovasyon ile Aşıyor! “İnovasyon İçin Engel Yok”

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) ile birlikte yürütülen proje kapsamında, TSÇV’nin yeni açacağı rehabilitasyon merkezinde teknolojik bir ünite yapımını Kültür Koleji Ortaokulu yönetimi ve veli konseyi üstlenecek. “İnovasyon İçin Engel Yok”  diyerek Cerebral Palsy (CP)’li engelli bireylere ses olmak adına başlatılan çalışmaya destek olması amacıyla düzenlenen geceden elde edilen gelir de rehabilitasyon merkezinin yapılandırmasına destek olacak.

Anahtar Kelimeler:
Kültür Kolejiİnovasyon İçin Engel Yok
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