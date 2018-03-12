Kültür Koleji Ortaokul Öğrencileri Engelleri İnovasyon ile Aşıyor! “İnovasyon İçin Engel Yok”

Kültür Koleji Ortaokul okul yönetimi ve veli konseyi, öğrencileriyle birlikte eğitimde engelleri kaldırmak için yola çıktı. Cerebral Palsy (CP)’li engelli bireylere destek sağlamak ve hayatlarına kalıcı dokunuşlar sağlamak amacıyla öğrenci ve velileri ile birlikte yeni bir çalışma başlatıldı.