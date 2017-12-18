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Son Dakika: YKS başvuru ücretleri açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriş ücretlerini açıkladı.

Son Dakika: YKS başvuru ücretleri açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriş ücretlerini açıkladı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:20
Son Dakika: YKS başvuru ücretleri açıklandı

Üniversite’ye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra gerçekleşecek olan Yabancı Dil Sıvanı başvuru ücreti 50 lira olarak belirlendi.

Geçen yıl, sınava yeni girecek olan üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS oturumları için toplam 220 lira ödemesi gerekiyordu. ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl  TYT ve AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir öğrenci sadece 100 lira ödeyecek.

YKS ve ilk oturumu olan Temek Yeterlilik Sınavı’nın (TYT) başvurusu 1-21 Mart tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek.

Son Güncelleme: 18.12.2017 16:24
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