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2018 Asgari Maaşları

Jülide Sarıeroğlu (çalışma ve sosyal güvenlik bakanı) 2018 yılı asgari ücretinin brüt 2bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı.

2018 Asgari Maaşları

Jülide Sarıeroğlu (çalışma ve sosyal güvenlik bakanı) 2018 yılı asgari ücretinin brüt 2bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:32
2018 Asgari Maaşları

2018 yılı asgari ücretleri açıklandı

Jülide Sarıeroğlu (çalışma ve sosyal güvenlik bakanı) 2018 yılı asgari ücretinin brüt 2bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı.

1 aralık 2017 tarihinde başlayan görüşmelerde, asgari ücret tespit komisyonu Jülide Sarıeroğlu (çalışma ve sosyal güvenlik bakanı) başkanlığında bakanlıkta 29 aralık 2017 tarihinde 4. Kez toplandı.

Komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Jülide Sarıeroğlu (çalışma ve sosyal güvenlik bakanı) yeni asgari ücretin uzun süren müzakereler sonucunda belirlendiğini ekledi.

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

yoktur, diyerek ekledi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 15:25
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