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2018 Asgari ücret için kritik toplantı yarın!

Asgari ücret zammı için bekleyişte olan milyonlarca işçi, görüşmeleri çok yakından takip ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde…

2018 Asgari ücret için kritik toplantı yarın!

Asgari ücret zammı için bekleyişte olan milyonlarca işçi, görüşmeleri çok yakından takip ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde…

21 Aralık 2017 Perşembe 14:38
2018 Asgari ücret için kritik toplantı yarın!

Farklı mesleklerde asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi tarafından soruluyor. Asgari ücret konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden işçiler, yarın yapılacak olan asgari ücret toplantısını heyecanla bekliyor. Peki son durum ne?

Mevcut asgari ücret net 1.404 lira

Asgari ücret halen, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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