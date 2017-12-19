2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2018 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. Yeni yılında gelmesiyle birlikte Türkiye’de tüm asgari ücretle çalışanlar yapılacak zammı merak ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, ‘’2018 asgari ücret ne kadar olur’’ sorusu üzerine asgari ücret zammının 2018 yılında enflasyon değerine göre belirleneceğini açıkladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 2018 asgari ücretin 2 bin lira olmasını talep etti. Türk-İş Kurumu’nun asgari tutar olarak belirlediği tutar ise 1.893 lira olarak açıklandı. DİSK ‘’2018 asgari ücret ne kadar olur?22 sorusuna ise ‘’2.300 lira olsun’’ cevabını verdi. Görüşmeler hala devam ederken kasım ayı enflasyon yüzde 12,98 olarak açıklanmıştı. Şuan için 1,404 lira olan asgari ücret, açıklanan enflasyon değerine göre 1,586 lirayı bulabileceği belirtildi.

Başbakan Yıldırım, asgari ücrete enflasyona göre zam yapılacağını söyledi. Buna göre, 2018 yılında asgari ücret en az 1.586 TL olacak.