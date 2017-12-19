banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!
21 Aralık’ta ülkemizde en uzun...
Spor toto süper lig maç özetleri
Spor toto süper lig maç...

2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2018 asgari ücret ne kadar olur? Sorusu asgari ücret zammı görüşülmeye başlandığı günden itibaren işçisi, iş vereni, çalışanı kısacası tüm Türkiye merakta bekliyor. İşte 2018 asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2018 asgari ücret ne kadar olur? Sorusu asgari ücret zammı görüşülmeye başlandığı günden itibaren işçisi, iş vereni, çalışanı kısacası tüm Türkiye merakta bekliyor. İşte 2018 asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

19 Aralık 2017 Salı 12:06
2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2018 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. Yeni yılında gelmesiyle birlikte Türkiye’de tüm asgari ücretle çalışanlar yapılacak zammı merak ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, ‘’2018 asgari ücret ne kadar olur’’ sorusu üzerine asgari ücret zammının 2018 yılında enflasyon değerine göre belirleneceğini açıkladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 2018 asgari ücretin 2 bin lira olmasını talep etti. Türk-İş Kurumu’nun asgari tutar olarak belirlediği tutar ise 1.893 lira olarak açıklandı. DİSK ‘’2018 asgari ücret ne kadar olur?22 sorusuna ise ‘’2.300 lira olsun’’ cevabını verdi. Görüşmeler hala devam ederken kasım ayı enflasyon yüzde 12,98 olarak açıklanmıştı. Şuan için 1,404 lira olan asgari ücret, açıklanan enflasyon değerine göre 1,586 lirayı bulabileceği belirtildi.

Başbakan Yıldırım, asgari ücrete enflasyona göre zam yapılacağını söyledi. Buna göre, 2018 yılında asgari ücret en az 1.586 TL olacak.

Maliye Bakanı Ağbal'dan flaş açıklamalar! İnternet'e yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Maliye Bakanı Ağbal'dan flaş açıklamalar! İnternet'e yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücretle çalışan genç bulduğu bin 800 lirayı polise verdi!
Asgari ücretle çalışan genç bulduğu bin 800 lirayı polise verdi!
Devlet Asgari Ücretlinin Primlerini Ödeyecek
Devlet Asgari Ücretlinin Primlerini Ödeyecek
Annelere Müjdeli Haber! Yeni Maaş Geliyor!
Annelere Müjdeli Haber! Yeni Maaş Geliyor!
Maliye Bakanı Açıkladı! Askeri Ücrette Son Durum Ne?
Maliye Bakanı Açıkladı! Askeri Ücrette Son Durum Ne?
Asgari Ücret Düşecek mi? Bakan Ağbal açıkladı!
Asgari Ücret Düşecek mi? Bakan Ağbal açıkladı!
Seyyar Satıcıdan Asgari Ücretlilere Büyük Jest!
Seyyar Satıcıdan Asgari Ücretlilere Büyük Jest!
Emekli Maaşlarına Zam Geldi! Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Geldi?
Emekli Maaşlarına Zam Geldi! Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Geldi?
Son Güncelleme: 19.12.2017 12:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 Asgari ücret için kritik toplantı yarın!
2018 Asgari ücret için kritik toplantı yarın!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Borsada Kaybedenlerin Yaptıkları Hatalar
Borsada Kaybedenlerin Yaptıkları Hatalar

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim