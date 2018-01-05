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Altın fiyatları ne kadar?

5 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 seviyesinde dengelendi.

Altın fiyatları ne kadar?

5 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 seviyesinde dengelendi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:33
Altın fiyatları ne kadar?

5 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da ,dün kapanışta Cumhuriyet altını 1.065,00 liradan satıldı. Bugünün güncel altın fiyatları için piyasaların açılıp ilk verilerin toplanması bekleniyor.

Son Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, Çarşamba ve Perşembe itibarıyla kapanış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış

Satış

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

159,30

159,50

158,90

159,10

Cumhuriyet Ata Lira

1.050,00

1.067,00

1.047,00

1.065,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

145,30

149,30

145,00

149,00

Lira(Tam) Ziynet

1.026,00

1.046,00

1.023,00

1.043,00

Yarım Ziynet

513,00

523,00

512,00

522,00

Çeyrek Ziynet

257,00

262,00

256,00

261,00

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