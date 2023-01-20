Başvuranlar 1610 TL Ödeme Alıyor! Kaçıran Çok Üzülür! PTT Sonunda Muslukları Açtı!

PTT yardım ödemeleri güçlü bir şekilde gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamada, bir süredir beklenen yardım desteğiyle birlikte kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Haberin ardından binlerce öğrenci hemen geri ödemesiz krediler ve PTT burs fırsatları hakkında bilgi aramaya başladı.

Okullar, eğitim programlarını gider artışıyla tam orantılı olarak sürdürürler. Devlet, uzun süredir yürüttüğü aile yardım programları ile artık ebeveynlerin üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyor. Devlet PTT aracılığıyla ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan öğrencilere 1611 TL aile yardımı yapıyor. Bu ödemelerden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği belirtiliyor.

Her Başvuru Sahibine 1610 TL Ödenecek

PTT aracılığıyla yapılan her yardım talebi için alıcıların hesaplarına 1.610 TL nakit olarak yatırılmaktadır. Ailenin başvurusu kabul edilirse parayı bakanlık verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, milyonlarca ihtiyaç sahibi aileyi kapsayan bir çalışma yapıldı ve anketin bulguları yardım parası konusunu öne çıkardı.

Bakan Yanık, ilk adımın e-devlet sistemine girerek orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı daireyi seçmek olduğunu ve maddi yardım almak isteyen öğrencilerin bu portal üzerinden başvuru yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Aileler sosyal destek programından yararlanmak istiyorlarsa giriş yaptıkları anda karşılarına çıkan kutucukta yer alan Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetleri seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Oradayken, ön başvuru bölümünün sağ üst köşesindeki yeni aday sekmesini seçerler. Bu ekranda kayıt formu doğru bir şekilde doldurulur ve başvurunuz onaylanırsa PTT her ay hesabınıza 1.610 TL ücretsiz ödeme gönderir.

Ek Olarak 850 TL Yardım da Mevcut

Her aileye, 850 TL'lik başvuru sahibinin kendini tanıtacağı bir başvuru formu verilir. Bu başvuru formunda, geliriniz ve ailenizin yapısı dahil olmak üzere ilgili tüm bilgiler istenmektedir.

Resmi adresinizde oturup oturmadığınız, başka bir sosyal yardım alıp almadığınız, Kendiniz hariç ikamet ettiğiniz adreste bulunan kişi sayısı detayları ile birlikte ikamet ettiğiniz yerdeki kişilerin aylık toplam gelirleri ne kadar gibi detayların öğrenileceği başvuru formunda, bilgilerinizi eksiksiz ve yalan olmadan doldurmanız zorunluluğu mevcut. Öyle ki maaşın düşük yazıldığı, eve giren gelirin az gösterilmesi ve bunların aksinin ispatlanması durumunda yardımınız ödenmeyecektir.