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BAZAREA.COM Vites Yükseltti

Türkiye'nin hızlı yükselen değerlerinden biri haline gelen Bazarea.com, e-ihracat sektöründe yatırımlarını yükseltmeye devam ediyor. Bazarea.com'un CEO'su ve kurucusu Eyüp Kerem ile bir röportaj gerçekleştirdik.

BAZAREA.COM Vites Yükseltti

Türkiye'nin hızlı yükselen değerlerinden biri haline gelen Bazarea.com, e-ihracat sektöründe yatırımlarını yükseltmeye devam ediyor. Bazarea.com'un CEO'su ve kurucusu Eyüp Kerem ile bir röportaj gerçekleştirdik.

21 Haziran 2019 Cuma 12:28
BAZAREA.COM Vites Yükseltti

2018 yılında başladığı ve Türk ürünlerinin dünya pazarına satışlarını sağlama hayali ile kurulan Bazarea.com artık yeni pazarlara açıldı. Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Umman gibi arap coğrafyasına satışlar yaparak başlayan Bazarea.com artık Avrupa ve Amerika pazarına da hizmet vermeye başladı.

Gıda, aksesuar, ev tekstili, kozmetik, giyim, saat, takı gibi birçok sektörde ürünleri son kullanıcı ile buluşturan Bazarea, artık hem ürün gamını hem de marka portföyünü genişletmiş durumda. "fromTurkey to the World" sloganını hayata geçiren ve çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Bazarea.com'un CEO'su Eyüp Kerem ile yaptığımız röportajda;

"2018 yılı sonu itibari ile faaliyete geçirdiğimiz Bazarea beklediğimizin çok züerinde bir talep gördü. Hatta Irak'tan gelen yoğun talep üzerine, buraya da yatırım yaptık ve satışlarımız Irak içinde çok kısa bir süre sonra başlayacak. 40'ın üzerinde Türk markası ile çalışıyoruz. Nihai hedeflerimizden en önemlisi, Türk markalarının yurt dışına ihracatının e marka bilinirliğinin yükselmesine aracılık etmek. Dünya geneli satışları incelediğimizde, pazarın artık Online tarafa kaydığını görüyoruz. Biz de Türk markalarının neden burada daha az yer aldığının analizini yaparak, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

Son Güncelleme: 21.06.2019 13:31
Anahtar Kelimeler:
BazareaBazarea.comE Ihracat FirmasıEyüp Kerem
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