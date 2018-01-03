Bitcoin Çökecekmi ?

Bitcoin’in olağanüstü bir şekilde çöküp yokolacağını açıklayan Stockman spekülatör yatırımcılarının gözünü korkuttu.

Katlana katlana değeri artmaya devam eden bitcoin için bir yorumda tanınmış ekonomist Stockman’dan kripto para yatırımcılarına geldi .

“Daha önce hiç görmediğimiz kadar akıl dışı ve aşırı ısınmış bir piyasayla karşı karşıyayız.”

Stockman CNBC’de katıldığı bir programda “kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadar uzayacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var. Olağanüstü bir çöküşle hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin elleri yanıp kavrulacak ve gereken dersi almış olacaklar.” Açıklamasında bulundu. Borsalar üzerindede çöküş olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Bitcoin hakkında sorulan bir soruya ise “hiçbir fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlanabilir, bir anda sıfıra da vurabilir. Ama önemli nokta şu ki o gerçek bir para değil. Çünkü bir şeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı.” açıklamasında bulundu.