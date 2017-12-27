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BİTCOİN NEDİR ?

Bitcoın global çapta bir kripto para ve sanal ödeme sistemidir.

BİTCOİN NEDİR ?

Bitcoın global çapta bir kripto para ve sanal ödeme sistemidir.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:59
BİTCOİN NEDİR ?

BİTCOİN NEDİR ?

Bitcoın global çapta bir kripto para ve sanal ödeme sistemidir. Satoshi Nakamato isimli bir programcı tarafından ortaya çıkarılmıştır. 2009 yılında ise açık kayak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldü.

Uçtan uca sistemi ile çalışan bitcoin sadece kullanıcılar ile herhangi bir aracı olmaksızın direl işlem yapabilme fırsatı sunuyor. Bu işlem ağ düğmeleri ile onaylanıyor ve blok zinciri adı verilen halka açık bir sisteme kaydediliyor.

Madencilik adı verilen bir işlem sonucu bitcoin yasal zeminde yada karaborsada farklı para birimine dönüşerek ürün veya hizmetlerde’de kullanılabiliyor.

2015 şubatı itibari ile 100 binden fazla tedarikçi ve tüccar bitcoini bir ödeme biçimi olarak kabul etti. Bu sene Cambridge üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, dünya genelinde kripto cüzdanı kullanan 2.9 ile 5.8 milyon kişiden çoğunluğu bitcoin kullanıyor.

Bitcoin birimleri nelerdir?

-Sistem hesap birimi Bitcoin’dir

2014 yılı resmi raporlarına göre bitcoin birimleri;

“BTC, U+20BF ve BTC’dir”

Düşük miktarda’ki Bitcoinlere ise ;

Microbitcoin, Millibitcoin ve Satoshi’dir 

Bitcoin nasıl kullanılır ?

Bitcoini kullanabilmek için sanal cüzan gerekiyor. Bu işlem gayet basit telefonunuzdan yada bilgisayarınızdan bu işlemi kısa bi süre içerisinde halledebilirsiniz. Cüzdan oluşturmanın herhangi bi limiti bulunmamaktadır. Ve oluşturduğunuz cüzdanda kendi şahsi ve özel bilgilerinizi girme zorunluluğunu bulunmamakta. Bu işlemden sonra artık dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir para transfer edebilirsiniz.

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