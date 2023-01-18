Çalışmayan Dul Ev Hanımlarına 2 Ayda 1 Maaş Verilecek! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Çalışmayan, boşanan ya da eşi vefat etmiş dul ev hanımlarına 2 ayda 1 ödemeli olacak şekilde maaş ödemesi geliyor. 4 bin 125 TL olarak belirlenen yardım parası çalışmayan, eşi vefat etmiş ya da eşinden ayrılmış olan dul ev kadınlarını ilgilendiriyor.

4.125 TL ev hanımlara sağlanan bu yardım parasından kimler yararlanabilir? İşte cevaplar.

Devlet Tarafından Ev Hanımlarına Maaş Desteği

Türkiye’de yaşayan kadınlara devlet tarafından sağlanan çok sayıda yardım ödemesi var. Dul yardımı ise sosyal destek yardımları arasında yer almaktadır. Gerekli şartların sağlanması durumunda, kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımlara nakit ödeme şeklinde hak sahibi olabilmektedir.

2023 Ocak Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapıldığını açıkladı. Emekli ve memur maaşlarına endeksli olarak dul maaşlarında da yükseliş yaşandı. Peki, dul 2023 Ocak dul maaşları ne kadar oldu?

Dul ve yetim maaşından alınan ücret, bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Maaşlardaki farklılıkları oluşturan nedenler şunlardır.

Vefat ettiği için, maaşı eşi ve çocukları tarafından alınan kişinin ödediği prim gününe,

Ve maaşı alan kişinin payına göre değişiklik göstermektedir.

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmasının ardından maaş zam oranları da yüzde 16 olarak belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bildirim ile maaş zam oranları yüzde 30 seviyeye çıkarıldı. Böylelikle; 2023 Ocak dul ve yetim maaşları da yüzde 30 seviyesinde zamlı olarak alınacak.

Hak sahipliğinin durumuna göre değişen maaşlarda zamlı maaşı hesaplamak için son alınan maaş ödemesine yüzde 30 oranda ekleme yapılmalıdır. Böylelikle güncel zamlı maaş bedeli elde edilmiş olacaktır.

Yüzde 75 maaşa hak sahibi olanlar 4.125 TL

Yüzde 50 maaşa hak sahibi olanlar 2.750 TL ve

Yüzde 25 maaşa hak sahibi olanlar ise 1,375 TL maaş ücreti alacaklar.

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Eşi vefat etmiş bir ev kadının dul maaşı alabilmesi için ölen eşinin en az 1800 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

SGK’lı olanların ise 900 gün primi veya en az 5 yıl sigortası olması durumunda dul maaşı bağlanabiliyor.