Düşük Faizli Kredi İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi! Ziraat Bankası Ayda 1000 TL Ödeme Fırsatıyla Kredi Sunuyor

Özellikle son yıllarda artan enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünde düşüş yaşayan kişiler, çare olarak sıklıkla bankalara başvurmaktadır. Ziraat Bankası'nın paraya ihtiyacı olan ve ucuz faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi arayanlara bir müjdesi var. En büyük kamu bankası, müşterilerine düşük faizli ihtiyaç kredisi kullandırılacağını internet sitesinde duyurdu. Ziraat Bankası Bireysel Ürün Paketi olarak bilinen ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin tüm bilgiler en ince detaylarıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Ziraat Bankası Bireysel Ürün Paketi

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi programını hızlı bir şekilde satın almak veya borcunu ödemek isteyen müşterilerine yönelik olarak açıkladı. Kamu bankasının resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüketici Malı Paketi 25 bin TL'ye kadar olan kredi taleplerinde geçerli olacak. 36 ay vade seçeneği bulunan bu kredi ile müşteriler bütçelerine en uygun koşullarda anında nakit ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi programına müşteriler, müşteri memnuniyetini ön planda tutan tüm banka şubelerinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan başvurabilmektedir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Nedir?

Yeni yılda acil paraya ihtiyacı olan kişiler, ihtiyaçlarını anında karşılamak için bankaların ihtiyaç kredisi kampanyasında uyguladıkları faiz oranına dikkat ediyor. Türkiye'de milyonlarca kişi ve işletmeye hizmet veren Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranını açıkladı. Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi'nde bütçesine en uygun koşullarda finansman desteği almak isteyenler için Ocak ayı kredi faiz oranı net bir şekilde yüzde 1,79 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası 25.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Kamu bankaları arasında en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası’nın Tüketici Ürün Paketi büyük ilgi görüyor. Ocak ayında acil nakit ihtiyacı olanlara 25 bin TL kredi 36 ay vade seçeneğiyle verilecek. Bu koşullarda yüzde 1.79 faiz oranından yararlanan müşteriler ayda sadece 1.018 TL ödeme yaparak kredi borcunu 3 yılın sonunda zorlanmadan kapatabilecek.