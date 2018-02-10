Forex’e Girmek İçin 10 Adım

Forex Nedir? Neden Bu Kadar Popüler Hale Geldi?

Günlük yaklaşık olarak 6 trilyon işlem hacmine sahip olan, dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen likit piyasası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu piyasanın bu kadar popüler olmasının sebebi; dünyanın en yüksek değer hacmine sahip olması özelliği ve her türlü durumda kar elde edebilme fırsatının sunuluyor olmasıdır. Yani fiyatlar yükselirken kar elde edilebileceği gibi; fiyatlar düşerken de kar elde edilebilmektedir. Tabi bunun için piyasayı ve dolayısıyla da dünyada olan olayları yakından takip etmek gerekmektedir.

Forex’te 1 lot Nedir? Neyi İfade Eder?

Euro/Dolar’da 1 lotluk alım yapmak demek; 100.000 Euro almak, 135.100 Dolar satmak anlamına gelmektedir. Yani bu işlemi yapabilmek için 135.100 Dolar bulunması, işlem sonrasında da bu rakamın döviz bürosuna verilerek 100.00 Euro satın alınması gerekmektedir. Takas zorunluluğunun bulunduğu bir işlem olmaktadır; Forex işlemlerinde ise böyle bir zorunluluk söz konusu olmamaktadır.

Forex’te Temel Para Birimi ve Karşı Para Birimi Nedir?

Bir paritede yani; döviz çiftinde temel para birimi bir de buna karşın bir para birimi yer almaktadır. Mesela EURO/DOLAR çiftinde Euro temel para birimi iken; Dolar ise karşı para birimi olarak bilinmektedir.

Hesap Para Birimi Nedir?

Forex işlemlerinin yapıldığı her platformda; ilgili platformun kendisine özgü bir ortak para birimi bulunmaktadır. Bütün işlemlerde ortak para birimine çevrilmesi durumu vardır.

Forex Merkezi Nerededir?

Sadece bir merkezi olmayan Forex‘in dünyanın çeşitli yerlerinde merkezleri bulunmaktadır. Ancak en önemli merkezi İngiltere’nin Londra şehrinde yer almaktadır.

Forex’te Hangi Yatırımcılar Bulunmaktadır?

Forex piyasasında birçok farklı yatırımcı yer almaktadır. Ticari bankalarla merkez bankalarının yanı sıra; büyük ölçekli şirketler, portföy yatırım fonları, hedging fonları ve bireysel yatırımcılar bu piyasa içerisinde bulunmaktadır.

Forex Piyasasının Değer Hacmi Nedir?

Dünyada günlük yaklaşık olarak 6 trilyon değer hacmine sahip olan Forex; bu özelliği sayesinde dünyanın en büyük likit piyasası olarak bilinmektedir.

Forex Piyasasında Nasıl Kazanç Sağlayabilirim?

Forex‘te kazanç sağlayabilmek için öncelikle gündemi yakından takip etmek gerekmektedir. Dünyada olan olayları takip ederek çeşitli para birimleri, metaller ya da maddeler üzerinden yatırım yapılarak kar elde edilebilmektedir.

Forex Piyasasında Hangi Para Birimleri Üzerinden Yatırım Yapabilirim?

Bu piyasa içerisinde Euro, Dolar, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frank’ı gibi majör diye tabir edilmekte olan para birimleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra altın, gümüş gibi metaller ve petrol gibi değerli maddeler de bulunmaktadır ve bu alanlara Forex‘te yatırım yapılabilmektedir.

Forex’te Değişen Hesaplamaları Sürekli Olarak Yapmalı Mıyım?

Gündemi yakından takip etmek ve gelişmeleri seyretmek; bu piyasada kar elde edebilmek için önem arz etmektedir. Ancak Forex piyasasında hesaplamaları kendiniz yapmak zorunda değilsiniz; internet üzerinden bu alanda hizmet vermekte olan birçok platform yardımıyla anlık bilgilere ulaşarak, tablolar aracılığıyla hesaplamaları rahatlıkla yapabilme fırsatına sahip olmaktasınız.

Forex piyasasında nasıl yatırım yapılır ?

Forex piyasasında yatırım yapmak için takip etmeniz gereken adımları söylemiştik. Peki, yatırım yapmak için tüm adımları hallettikten sonra yatırımı nasıl veya neye göre yapacağım? diyorsanız makaleyi dikkatlice, yer yer notlar alarak okumanızda fayda var.

Forex piyasasında yatırım seçenekleri oldukça çeşitlidir. Forex piyasasını da diğer piyasalardan ayıran en önemli özelliklerin başında bu özelliği gelmektedir ve ayrıca Forex piyasası hafta içi her gün 24 saat açıktır.

Forex Piyasasında Yatırım Yapılabilecekler

Döviz yatırımı Emtialar yatırımı Hisse senetleri yatırımı Borsa endeksleri yatırımı

Döviz Yatırımı

Forex piyasasının herhangi belirli bir merkezi olmamakla beraber dünya çapında bir finans piyasasıdır. Bu piyasayı oluşturan en büyük işlem ve yatırımlar döviz üzerindedir. Forex piyasasında döviz işlemleri diğer finans piyasalarına göre daha hareketli ve daha fazla süre açık olmasıyla yatırımcıların gönlüne taht kurmuştur. Forex piyasasında yapılan döviz işlemlerinde temel olarak 7 para birimi kullanılmaktadır.

Emtialar

Emtialar, fiziki ve ticari ürünlerdir.

Altın, gümüş gibi madenler

Çelik, bakır gibi sanayi metalleri

Hammaddeler

Tarım ürünleri

Petrol ürünleri

Ormancılık ürünleri

Gıda ürünleri

Kimyasal ürünler

Emtialar, temel olarak bu ürünler üzerinden işlem görmektedir. Emtialar arasında en çok rağbet edilen ürün ise altındır. Altından sonra gümüz, petrol, bakır ve diğer ürünler gelmektedir. Yatırımcılar bu emtiaların gidişatını ve hareketliliğini iyi gözlemlerse kısa sürede iyi bir kar elde edebilmektedir.

Forex piyasası yatırımcılar için güvenli bir ortam mı

Forex piyasasının ne kadar geniş ve dünya çapı bir piyasa olduğundan ve işlemlerin nasıl yapıldığından önceki makalelerimizde bahsetmiştik. Bu makalemizde ise Forex piyasasının yatırımcılar açısından güvenilir olup olmadığını işleyeceğiz.

Yatırımcılar Forex piyasasına girip yatırım yapmadan önce onlara aracılık edecek ve adlarına bir Forex hesabı açacak şirketlerle anlaşırlar. Forex piyasasının güvenilirliği aslında bu noktada baş gösteriyor. Forex yatırımcılarına aracılık eden şirketler günümüzde artık SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sık sık denetleniyor. Forex piyasasına girmeden önce seçeceğiniz şirketin SPK belgesi olup olmadığını mutlaka öğrenmeli ve şirketin yasal olduğunu teyit etmelisiniz. Forex piyasası dünya çapı bir piyasa olduğu gibi bu piyasanın büyük bölümünü de Türk yatırımcılar oluşturmaktadır. Forex piyasası, her geçen gün daha fazla kişinin güvenini kazanmakla birlikte, sizin piyasaya adım atmanıza aracılık eden kurumlar da çoğalıyor.

Forex piyasasına girmenize aracılık edecek olan firmalar yasal ve SPK belgesine sahip olmalarının yanına size sunacakları eğitim programları ve verecekleri bilgilerle de birbirlerinden ayrılıyor. Piyasa girişinize yardım edecek temel konuların başında kaldıraç oranları geliyor. Bu tip temel eğitimi veren firmalar, size tam anlamıyla kaliteli bir Forex eğitimi vereceği için bu tip firmaları tercih etmenizde yarar var. Ayrıca kaliteli firmalar verecekleri temel eğitimlerin yanı sıra piyasa için danışmanlık hizmeti de vermektedir. Siz de eğer piyasaya giriş yapmak istiyor ve aracı firma hakkında kararsız kalıyorsanız bu kriterleri değerlendirmenizde büyük fayda var.

Forex piyasası hangi yatırımcılar için uygun bir ortam

Dünya çapında bir pazar olan Forex piyasası, dünyanın hemen her bölgesinden yatırımcıyı barındırmaktadır. Forex piyasasında, hiçbir yatırımcı birbirine karşı avantajlı veya dezavantajlı değildir. Tüm yatırımcılar aynı şartlar ve olanaklar altında piyasada alım satım yapmaktadır. Yatırımcıları birbirinden ayıran tek fark ise Forex piyasasına giriş için ayırdıkları para miktarıdır.

Forex piyasası, temel olarak 3 yatırımcı şablonuna sahiptir.

Kurumsal yatırımcılar Bireysel yatırımcılar Spekülatör ve Tüccar yatırımcılar

Forex, bu 3 tür yatırımcıya kapılarını sonuna kadar açmakta ve bütçe ayrımı yapmamaktadır.

Bireysel Yatırımcılar

Forex piyasasına giren bireysel yatırımcılar, piyasada oluşan hareketliliği doğru bir şekilde analiz ederek kar sağlamayı amaçlamaktadır. Bireysel yatırımcılar paralarını Forex piyasasında değerlendirirken; kendilerine güveni tam, stratejileri hazır ve bütçeleri yeterli olmalıdır.

Kurumsal Yatırımcılar

Kurumsal yatırımcıların Forex piyasasına giriş amacı kur farkını ve riskini ortadan kaldırma amaçlıdır. Özellikle büyük şirketler ve firmalar, yapacakları faaliyetler sonrasında ciddi anlamda kurdan etkilenebilmektedir. Forex piyasası ise, döviz alışverişi yapılırken diğer piyasalara nazaran çok daha avantajlı ve karlıdır. Kurumsal yatırımcılar bu sayede istediklerini alır ve kur oranını dengeler.

Tüccar Yatırımcılar

Forex piyasasında bulunan bir diğer yatırımcı türü olan tüccarlar, sahip oldukları ürünler üzerinde oluşan negatif dalgalanma hareketlerinden en az riskle kurtulmayı amaçlar. Tüccarlar genellikle metal, maden ve ticari ürünlere sahip kişiler olarak ön plana çıkmaktadır.

Forex İle Kazanç Elde Etmek

Forex, özellikle son dönemlerde gittikçe artan popülaritisiyle birlikte gittikçe artan bir talebe sahip bir piyasa olarak ön plana çıkıyor. Bunun neticesi olarak her geçen gün birçok insan forex piyasasını giriş yapmayı hedefliyor ve kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Yatırımcılar elbette forexten kar sağlayabilirler. Piyasanın ne durumda olduğunu ve avantajlarını görmek için

–forex piyasası ve avantajları- isimli yazımızı okumanızda yarar var.

Forex piyasası, kesinlikle ciddiyet ve güçlü bir irade istemektedir. En kötü kazançlarınızın bile en az miktarda olan kayıplarınızdan iyi olduğunu bilmenizde ve sürekli bu konuyu tekrar edip kavramanızda fayda var. Zira yatırımcıların en büyük sorunu, kaybettikleri miktarlar küçük olduğunda onları umursamamak. Bu forex piyasasının en temel hatasıdır.

Forex piyasasında gerçekten ciddi miktarlar elde etmek isteyenler için yapılması gereken ilk iş forex piyasasını öğrenmek ve piyasa hakkında tecrübe kazanmaktadır. Bunun en kolay yolu ise, forex üzerine eğitim veren şirketlerin programına katılmaktan geçmektedir. Forex piyasası için alacağınız eğitimden sonra bir diğer önemli etmen ise piyasa için ayıracağınız ve yatıracağınız miktarın önemidir. Zira yatırımcılar belli bir miktar kaybetmeyi riske alarak işlemlerini yaptıklarından olası zararları veya karları önceden hesaplamış olmalıdır.

Forex piyasasında kazanç sağlamanın temelini oluşturan bir diğer konuysa piyasa takibini doğru olarak yapmaktadır. Forex piyasasının son derece hareketli olması, yatırımcıların bu hareketliliğin neden oluştuğu konusunda fikir sahibi olmalarını etkileyebilir. Bunun sonucunda yapılacak yanlış yatırım ise, piyasada işlem yapmaya henüz yeni başlamış kişileri zarara sokabilmektedir.

Forex piyasasının temelini oluşturan bu konunun yanı sıra, kazanç elde edebilmek için yatırımcılar kendilerini psikolojik olarak da rahat ve hazır hissetmelidir. Piyasada yapılacak işlemlere psikolojik ve bilgi olarak hazır olan yatırımcılar rahat bir şekilde kazanç elde edebilmektedir.

Forex Piyasası Ve Avantajları

Forex, işlem hacmi olarak dünyanın en büyük finans pazarları ve piyasalarının başında yer almaktadır. Forex piyasasında, günlük 11 Trilyon Türk Lirasından daha fazla işlem yapılmaktadır. Forex piyasası özellikle günümüzde yakaladığı bu değerle birlikte, dünya piyasaları arasından sıyrılarak bilinçli yatırımcıya kazandırıyor. Öte yandan Forex piyasası oldukça büyük bir işlem hacmine sahip olmasının avantajı olarak, büyük bir derinliğe sahiptir. Bu da piyasaların kısa dönemli hareketlilik içinde olmasını sağlar ve yatırımcılar hedeflediği kar oranına ulaştığı zaman günü iyi bir şekilde sonlandırabilirler. Forex piyasasının sahip olduğu bu işlem hacmi, yatırımcılar için sadece kısa vadeli işlemlerde avantaj sağlamaz. Aynı zamanda diğer piyasalardan farklı olarak, forex piyasası derinlik hacmiyle yüksek para girişlerine karşı manipülatif etmenlere karşı nötr kalır.

Forex piyasası sağladığı kısa vadeli hareketlilik ve piyasa derinliği avantajlarının yanında aslında yatırımcıya en çok sürekli açık olmasıyla kazandırmaktadır. Yatırımcılar hafta için her gün 24 saat açık forex piyasasında işlemlerini yapabilmektedir. Forex piyasasının en hareketli saatlerinde yatırımcılar, doğru kararlar ve yatırımlarla oldukça yüksek kar marjı elde edebilmektedirler. Piyasanın ticaret hacmini en fazla arttırdığı dönem ise; Avrupa-Orta Doğu piyasalarının kapanmasına yakın ve Amerikan piyasasının işleme başladığı saatlerdir.

Forex piyasasında ticaret hacmi, pazar gecesini pazartesi sabahına bağlayan saatlerde Avustralya piyasasıyla birlikte başlamaktadır. Avustralya piyasasını sırayla takip eden piyasalar; Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika piyasalarıdır.

Forex ile alakalı bilgi alabileceğiniz websiteleri:

https://www.foreks.com/

https://www.gcmforex.com/

https://www.forex.com.tr/

http://finans.mynet.com/forex/

http://finans.mynet.com/forex/