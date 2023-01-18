Kaymakamlık Kira Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir? Kaymakamlık Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal amaçlı yapılan destekler arasında kira yardımı da bulunuyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşayan vatandaşlar, kira için başvurularını internet üzerinden yapabilir. Yapılan başvuru sonucu başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır. Yapılan incelemede olumlu sonuç alan kişiye destek ödemesi yapılır.

Kaymakamlık tarafından yürütülen kira yardımı, dar gelirli olan ya da muhtaç durumda olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılır. İlçelerde kaymakamlıklar aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de destek ödemeleri yapılıyor. Kira desteğinden faydalanmak için Kaymakamlık tarafından belirlenmiş olan şartların sağlanması gerekir. Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlara destek verilir. Kira yardımı nasıl alınacak? Kira desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin merak ettikleri konu hakkında araştırma yapıyor.

Kimlere Ev Kira Yardımı Verilir?

Kira yardımına hak kazanmak için kira giderlerini karşılayamayacak düzeyde olan kişiler

Düzenli bir geliri bulunmayanlar, sigortalı olarak bir işte çalışmayanlar

Muhtaçlık sınırının altında olanlar

Bu şartlarda bulunan vatandaşlar kira yardımından faydalanabilir. Kira yardımı düzenli olmakla birlikte geçici olarak da olabiliyor. Gelişen şartlar ölçüsünde ekonomik göstergelere göre geçici veya düzenli olarak yapılabiliyor.

Kaymakamlık Kira Yardımı Başvurular Nasıl Yapılır?

Kirasını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar, kaymakamlıklardan kira yardımı alabilmek için bazı şartları taşımaları gerekir. Dar gelirli olan vatandaşlar, bağlı bulundukları ikametgâhlarındaki kurumdan destek alabilirler. Kira yardımına başvuru yapmak için, vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vâkıfına başvuru yaparak sosyal amaçlı yardımlardan faydalanabilir. Başvurular bizzat kaymakamlık üzerinden yapılmalıdır.

Kira Yardımı Sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların sonuçları internet üzerinden takip edilebilir. Kira yardımı sonuçları için e devlet uygulaması üzerinden sorgulama yapılarak öğrenmek mümkün.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları internet üzerinden takip edebiliyor. Kira yardımı başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bölümünden yardımlar hakkında tüm detayları görebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım sonuçları anlık olarak ekrana gelecektir. Ayrıca ALO183 hatlarını arayarak başvuru sonucunu sorabilirsiniz. Kaymakamlık kira yardımı konusunda tüm ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalışıyor. Kira ödemede zorluk yaşıyorsanız sizde bu destekten yararlanabilirsiniz.