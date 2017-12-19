Kredi kartı kullananlar dikkat!

Bir çok kredi kartı kullanıcısının unuttuğu bir şey vardır ki kredi kartında alışveriş ve diğer harcamalarda biriken puanlar.. Kredi kartında biriken puanlar yıl sonunda sıfırlanıyor. Birçok banka biriken puanları yıl sonunda hiçbir bilgilendir yapmadan siliyor. Kullanıcıları bilgilendirmedikleri için de birçok kullanıcı biriken puanlarını kullanamıyor.

Yılbaşının da gelmesiyle gerek alışveriş sektörü olsun gerekse diğer sektörler olsun indirimler ve birçok kampanyalar başlamış durumda. Yıl boyunca kredi kartında biriken puanları kullanmanın tam zamanı derken bankanızın size küçük bir oyunu olabilir. Yıl sonuna kadar bütün kredi kartlarınızdaki puanlarını kullanmaya çalışın. Aksi takdirde birikiyor sandığınız puanlarınız sıfırlanabilir