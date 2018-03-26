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Kredi notu öğrenme ( Findeks )

Bir kişinin kredi geçmişine bakılarak çeşitli analizler de yapılarak ortaya çıkarılan kredi notu sayısal bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Reel sektörün, finansın ve bireylerin referans olarak kullanmış oldukları bu notlar çok uzun zamanlardan beri bankaların kredi verme kararı verirken ve kredi riski dediğimiz kredilerin geri ödenmemesi riskini hesaplamak için kullandıkları önemli bir değerlendirme notu olarak görülebilmektedir.

Kredi notu öğrenme ( Findeks )

Bir kişinin kredi geçmişine bakılarak çeşitli analizler de yapılarak ortaya çıkarılan kredi notu sayısal bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Reel sektörün, finansın ve bireylerin referans olarak kullanmış oldukları bu notlar çok uzun zamanlardan beri bankaların kredi verme kararı verirken ve kredi riski dediğimiz kredilerin geri ödenmemesi riskini hesaplamak için kullandıkları önemli bir değerlendirme notu olarak görülebilmektedir.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:17
Kredi notu öğrenme ( Findeks )

Bankaların ve diğer finans kurumlarının bir kişiye kredi vermeden evvel bu notu ve notla birlikte oluşturulan raporu incelemesi sayesinde potansiyel zarar durumlarını gözden geçirdiklerini görebilmek mümkündür. Bir kişinin kredi notu düşükse bankalar ve diğer finans kurumları bu kişilere kredi vermeyi istemez. Bu kişilerin krediyi geri ödememe riskinin daha fazla olması sebebiyle puanı düşük olan bir kişiye kredi verilmemesi gayet normal bir durum olacaktır. Ancak bu puanın yüksek olması durumunda pek çok bankadan güvenceniz ya da teminat olarak göstereceğiniz bir mülkünüz yoksa bile dilediğiniz miktarlarda kredi alma konusunda sıkıntı yaşamanız söz konusu olmayacaktır.

Bankaların Güncel Kredi Teklifleri

Kredi puanınızı yüksek tutabilmek için daha önce aldığınız kredi borcunuzu ya da kredi kartı ödemelerinizi düzenli ödemeniz, mevcut borcunuzun bulunmaması ve kredi kullanım yoğunluğunuzun düşük olması gibi konulara dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Bunlara dikkat etmeniz durumunda kredi notu değerlerinizin yüksek olması ve buna bağlı olarak bankalar ve diğer finans kurumlarının gözündeki güvenilirliğinizi artırabilmeniz mümkün olacaktır.

Kredi Notu Nasıl Hesaplanır

Kredi notunuzu Findeks aracılığı ile öğrenebilirsiniz:

findeks

  1. Findeks aracılığı ile kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Findeks, Kredi Kayıt Bürosuna (KKB'ye) ait bir marka olup, kredi notunuzu buraya ödeyeceğiniz belirli bir ücret karşılığında öğrenebilirsiniz. .

Kredi Notumuzu Öğrenelim

Kredi almayı ya da sigorta yaptırmayı düşünen kişilerin kafasında oluşan en büyük soru işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkan kredi notu hesaplama işlemleri sayesinde kredi notunuzu öğrenebilir ve kredi alma şansınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Günümüzde banka ve finans kurumlarının kredi vermek için kullandıkları bu puanların bazı işverenler tarafından da çalışanlarının aldıkları sorumlulukları yerine getirip getiremediklerini anlayabilmek için göz önünde bulundurulduğunu söyleyebiliriz.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir

Bazı web tabanlı hesaplama araçlarını kullanarak kredi notunuzun ne olduğunu öğrenebilmeniz mümkündür. Bu sayede kredi notu hesaplama ile ilgili sıkıntılarınızdan kurtulabilmeniz ve düşük olan kredi puanınızı yükseltmek için ne gibi işlemler yapmanız gerektiğini öğrenebilmeniz de mümkün olacaktır. Kredi notunun matematiksel olarak hesaplanması söz konusu değildir. Çünkü bu nota Kredi Kayıt Bürosu (KKB)'na yıllardır yapmış olduğunuz işlemlerle bırakmış olduğunuz birtakım verileri inceleyerek karar verildiği görülmektedir. Kişisel oalrak bu verileri değerlendirmeniz söz konusu olmayacağından ve TBB Risk Merkezinin de kredi almanız durumunda ödemelerinizi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi anlamak için bir risk planlaması yapması gerektiğinden sadece online araçlarla kredi notunuzu hesaplayabilmeniz söz konusu olabilecektir.

Kredi Notu Kaç Olmalı

Kredi notu bir ya da iki günde değişecek bir puan değildir. Bu sebeple kişisel olarak yılda bir kez kredi notu hesaplama işlemi ile notunuzu öğrenmeniz yeterli olacaktır. Ancak bankaların kredi notunuzu düzenli olarak ve diledikleri zaman takip edebilme ve buna göre kredi işlemlerinizi gerçekleştirme olanağı bulunmaktadır.

Kredi Notum Kaç Olmalı

Kredi Kayıt Bürosu finans sektörü ve reel sektöre yönelik ürün ve hizmetler:

Findeks Kredi Notu
Findeks Karekodlu Çek Sistemi
Findeks Çek Endeksi
Reel Sektör Karar Destek Sistemleri
Adres İşleme Hizmeti
Çek Durum Sorgulama Hizmeti
Çek Endeksi
Merkezi Karar Destek Sistemleri
Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi
Teminat Mektubu Durum Sorgulama
Ticari Kredi Notu
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi
KKB IBAN Doğrulama Hizmeti
Çiftçi Kayıt Sistemi
KKB Raporlama Hizmetleri
Limit Kontrol Sistemi
Bireysel Kredi Notu
Tahsilat Skorları
Bireysel Borçluluk Endeksi
Eğilim Skorları
İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi
Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi
Sahte Bilgi Belge Beyan Başvuru Alarm Sistemi
KKB Bilinmeyen Numara Hizmeti
TBB Risk Merkezi Hizmetleri
Anadolu Veri Merkezi
Son Güncelleme: 26.03.2018 10:39
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