Kredi notu öğrenme ( Findeks )

Bankaların ve diğer finans kurumlarının bir kişiye kredi vermeden evvel bu notu ve notla birlikte oluşturulan raporu incelemesi sayesinde potansiyel zarar durumlarını gözden geçirdiklerini görebilmek mümkündür. Bir kişinin kredi notu düşükse bankalar ve diğer finans kurumları bu kişilere kredi vermeyi istemez. Bu kişilerin krediyi geri ödememe riskinin daha fazla olması sebebiyle puanı düşük olan bir kişiye kredi verilmemesi gayet normal bir durum olacaktır. Ancak bu puanın yüksek olması durumunda pek çok bankadan güvenceniz ya da teminat olarak göstereceğiniz bir mülkünüz yoksa bile dilediğiniz miktarlarda kredi alma konusunda sıkıntı yaşamanız söz konusu olmayacaktır.

Kredi puanınızı yüksek tutabilmek için daha önce aldığınız kredi borcunuzu ya da kredi kartı ödemelerinizi düzenli ödemeniz, mevcut borcunuzun bulunmaması ve kredi kullanım yoğunluğunuzun düşük olması gibi konulara dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Bunlara dikkat etmeniz durumunda kredi notu değerlerinizin yüksek olması ve buna bağlı olarak bankalar ve diğer finans kurumlarının gözündeki güvenilirliğinizi artırabilmeniz mümkün olacaktır.

Kredi notunuzu Findeks aracılığı ile öğrenebilirsiniz:

Findeks aracılığı ile kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Findeks, Kredi Kayıt Bürosuna (KKB'ye) ait bir marka olup, kredi notunuzu buraya ödeyeceğiniz belirli bir ücret karşılığında öğrenebilirsiniz. .

Kredi Notumuzu Öğrenelim

Kredi almayı ya da sigorta yaptırmayı düşünen kişilerin kafasında oluşan en büyük soru işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkan kredi notu hesaplama işlemleri sayesinde kredi notunuzu öğrenebilir ve kredi alma şansınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Günümüzde banka ve finans kurumlarının kredi vermek için kullandıkları bu puanların bazı işverenler tarafından da çalışanlarının aldıkları sorumlulukları yerine getirip getiremediklerini anlayabilmek için göz önünde bulundurulduğunu söyleyebiliriz.

Bazı web tabanlı hesaplama araçlarını kullanarak kredi notunuzun ne olduğunu öğrenebilmeniz mümkündür. Bu sayede kredi notu hesaplama ile ilgili sıkıntılarınızdan kurtulabilmeniz ve düşük olan kredi puanınızı yükseltmek için ne gibi işlemler yapmanız gerektiğini öğrenebilmeniz de mümkün olacaktır. Kredi notunun matematiksel olarak hesaplanması söz konusu değildir. Çünkü bu nota Kredi Kayıt Bürosu (KKB)'na yıllardır yapmış olduğunuz işlemlerle bırakmış olduğunuz birtakım verileri inceleyerek karar verildiği görülmektedir. Kişisel oalrak bu verileri değerlendirmeniz söz konusu olmayacağından ve TBB Risk Merkezinin de kredi almanız durumunda ödemelerinizi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi anlamak için bir risk planlaması yapması gerektiğinden sadece online araçlarla kredi notunuzu hesaplayabilmeniz söz konusu olabilecektir.

Kredi notu bir ya da iki günde değişecek bir puan değildir. Bu sebeple kişisel olarak yılda bir kez kredi notu hesaplama işlemi ile notunuzu öğrenmeniz yeterli olacaktır. Ancak bankaların kredi notunuzu düzenli olarak ve diledikleri zaman takip edebilme ve buna göre kredi işlemlerinizi gerçekleştirme olanağı bulunmaktadır.

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