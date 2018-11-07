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KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM
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KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM

Küçükler Holding, teknolojiyede yatırım yapma kararı alarak tamamen yerli kaynaklarla üretim yapan kendi bünyesindeki AVEX Teknoloji'nin satış ve pazarlama yönetimine Bilişim ve Digital Signage sektörünün tanınan simalarından Murat ERKURT getirildi.

KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM

Küçükler Holding, teknolojiyede yatırım yapma kararı alarak tamamen yerli kaynaklarla üretim yapan kendi bünyesindeki AVEX Teknoloji'nin satış ve pazarlama yönetimine Bilişim ve Digital Signage sektörünün tanınan simalarından Murat ERKURT getirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM

Küçükler Holding, bünyesinde bulunan AVEX Reklam'ı teknolojik bir şirkete dönüştürme kararı aldı. AVEX, Teknoloji alanında üretim yapma kararı alarak Dijital Teknolojiler pazarına güçlü bir giriş yapmak için Digital Signage ve Bilişim sektörünün tanınan isimlerinden Murat ERKURT ile anlaşarak AVEX Teknolojinin satış ve pazarlama yönetimine getirildi.

Digital Signage sektörün LCD Wall, Kiosk, Yönlendirme ve bilgilenirme ekranları, İnteraktif ekranlar, Otel TV (Hastane TV Sistemleri), Digital Signage yazılımları, kablosuz görüntü aktarımı, otomasyon sistemleri, akıllı kürsü, LED Ekranlar, ses-ışık sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek olan AVEX ilk etapta Türkiye genelinde faaliyet gösterecek olup, yakın dönemde yurt dışı çalışmalarına da başlayacak.

Son Güncelleme: 08.11.2018 00:13
Anahtar Kelimeler:
Aveks TeknolojiAvex TeknolojiLc WaikikiKüçükler HoldingMurat Erkurt
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