O bankaya borcu olanların dikkatine!

İş Bankası alacağı bütün hisseleri devretti. Toplam 25 milyon liraya sattı. İş bankası bütün takip ettiği kredileri elden çıkardı. Şirketin kendi yaptığı ihalede takipteki bütün kredilerini hisse değerlerini de göz önünde bulundurarak sattı. Ünlü banka bütün hisselerini Varlık yönetim şirketine sattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre de elden çıkarılan hisselerin varlık değerlerini de göz önünde bulundurarak yıl sonu elden çıkarma talebinde bulundukları açıklaması geldi.