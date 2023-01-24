PTT’den başvuran ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit ödeme yapılacak

PTT’den başvuran ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit ödeme yapılacak

Yardım muslukları sonuna kadar açıldı. Vatandaşa destek verilecek. PTT, ihtiyaç sahibi ailelere 7.800 TL karşılıksız ödeme yapıyor.

Türkiye'de seçim kararının alınmasının ardından peş peşe müjdeler gelmeye başladı. Devlet çok sayıda bakanlık aracılığıyla vatandaşlara destek veriyor.

EYT DÜĞÜMÜ

EYT'yi çözen hükümet şimdi de borç affına hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada borç affıyla ilgili müjdeyi duyurmuştu.

Vatandaşların ''Vergi ve Prim'' borçlarına da af gündemde.

Seçim kararı alındı.. Erdoğan'dan seçim öncesi yeni müjdelerSeçim kararı alındı.. Erdoğan'dan seçim öncesi yeni müjdeler

PTT ÜZERİNDEN NAKİT DESTEK ÖDEMESİ

Yeniçağ'da yer alan bir haberde; PTT üzerinden nakit destek ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Yaklaşan seçimler öncesinde hükümette telaş başladı. Seçim öncesinde yardıma muhtaç ailelere PTT üzerinden 7.800 tl ödeme gerçekleştirecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaş işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Sonuçlar en kısa sürede e-Devlet üzerinden açıklanacak. Karşılıksız ödemler ise PTT şubelerinden yapılacak.


Söz konusu ödemeden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

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