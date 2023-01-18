Reşit Olan Herkes Yararlanabiliyor! Tam Tamına 7.774 TL Ödenecek!

PTT'den müthiş haber geldi. En az 18 yaşında olan herkes bu fırsattan yararlanabilir. Yardım 7885 TL. PTT'nin 18 yaş üstü yetişkinlere müjdesi var.

Başvuranlar 7885 TL alacak. Tek yapmanız gereken başvuru yapmak. Devlet, geçim sıkıntısı çeken dar gelirlilere yardım etmeyi asla bırakmaz. 18 yaş üstü olanlar için PTT'den müjdeli haber geldi. Başvuru yapan ve TC kimlik kartı sağlayan kişilere 7885 TL destek verilmektedir. PTT'ye TC kimlik kartınız ile gitmeniz yeterli olacaktır. Sosyal devlet yardımına bu yıl bir yenisi daha eklendi.

18 yaşını dolduran herkes Devletten sosyal yardım talebinde bulunabilir ve alabilir. Ayrıca bu avantajlardan yararlanmak için PTT şubesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. En az 18 yaşında olan herkes hemen başvurabilir. PTT, sosyal devlet yardımı ödemelerini düzenli olarak alan milyonlarca kişiye bu kez yardım edecek. Asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, işsizlik ödeneği, maluliyet aylığı, elektrik, doğal gaz gibi geçim sıkıntısı çekenlere yapılan yardım ödemeleri de artırıldı.

Aile Bakanlığı tarafından her ay milyonlarca vatandaşın aldığı yardım destekleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme programı yayınlandı. Henüz yapmamış olsanız bile yardım için başvurabilir ve destek alabilirsiniz. PTT, 18 yaşını dolduran herkese sosyal yardım hizmeti sunuyor. Haberimizde 2023 yılı için yeni sosyal destek sistemleri hakkında bilgiler yer alıyor.

2023 Yılı Sosyal Destek Rakamları

Maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım sunuyor. Asgari ücret ve memur sayısı Bakanlığın desteği doğrultusunda artırılmıştır. Bakanlık, artırılan sosyal yardım ödemelerine değindi. Bu sosyal yardımlar 2023 yılında ödenecek;

Çocuk Desteği

1-2 çocuklu hanelere 350 TL destek

Üç çocuklu ailelere destek 450 TL

4 çocuklu ailelere destek 550 TL

Beş ve üzeri çocuğu olan aileler ise 650 TL tutarında destek alıyor.

Elektrik Desteği