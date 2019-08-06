Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük faizli konut kredilerine gelen rekor talep hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.

"Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."