Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
99584
ALTIN
261.529
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7151
EURO
6.1911
Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?
Alışverişin Yeni Hali
Alışverişin Yeni Hali
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
Trafik Kazası Tazminatı
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
Playspor Çok Yakında

Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

06 Ağustos 2019 Salı 13:22
Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük faizli konut kredilerine gelen rekor talep hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.

"Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."

Anahtar Kelimeler:
BeratalbayrakFaizBakanEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAZAREA.COM Vites Yükseltti
BAZAREA.COM Vites Yükseltti
Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?
Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?
KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM
KÜÇÜKLER HOLDİNG'DEN AVEX TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIM

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim