Yakıt Tüketimini Artıran Başlıca Sebepler Nelerdir?

TEKNİK SEBEPLER SÜRÜCÜDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER

YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRAN TEKNİK SEBEPLER

İlk başta yakıt tüketiminin artmasına neden olan teknik sebepleri ele alalım.

Arabaların yakıt tüketimini artıran en önemli sebeplerden birisi tekerlerin aşınmasıdır. Bundan dolayı araç lastiklerini zamanında kontrolünü yaparak aşınma saptadığınızda değiştirmeniz sizi ekstra yakıt masraf yapmaktan korumuş olacaktır.

Rektefiye olmuş arabaların motorunun kapağının taşlanması gibi sorunlar

Sübaplar fazla sıkıldıysa veya aksine gevşek bırakıldıysa

Buji kablosunun eskimesi ve ya ikinci kalite ürünlerin kullanılması zamanı

Arabaların zamanında kontrolünü sağlamamak

Fren sisteminin arızalı olması yine araba tekerlerine ilave güç bindirdiğinden dolayı yakıtın fazla kullanılmasına neden olacaktır.

Yakıt pompasının bozulması da önemli sebepler arasındadır. Bu yüzden araba kontrolünü zamanında yapılması sizin için daha faydalıdır.

Karbüratör şamandıra ayarlarının düzgün olmaması

Şamandıra iğnesindeki sorunlar

Arabaların kilometre teli bozulduğu durumlarda

Manifoldda oluşabilecek aksaklıklar

Hava filtresinin kirli bırakılması gibi sorunlar

El frenlerinin kopması ve ya unutularak takılı bırakılması arabanın lastiklerine ekstra baskı yaptığından dolayı yakıt tüketimini artmasına sebep olacaktır.

YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRAN SÜRÜCÜDEN KAYNAKLI SEBEPLER

Gelelim sürücüden kaynaklanan sebeplere. Bu sebepler daha çok bize bağlı olduğu için daha bir kontrol edilebilir. O yüzden yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız bu önerileri dikkate alarak bunu sağlaya bilirsiniz. Böylece boş yere yapılan ekstra masraftan kurtulmuş olacaksınız.