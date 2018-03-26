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Yakıt Tüketimini Artıran Başlıca Sebepler Nelerdir?

Araba sahipleri için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimidir. Yakıt tüketimi araç sahiplerinin başlıca harcamasıdır. Bazı durumlarda yakıt tüketimi arta bilir. Bu da tabi ki, ekstra masrafa neden olur. Yakıt tüketimini artıran sebepleri iki kola ayıra biliriz:

Yakıt Tüketimini Artıran Başlıca Sebepler Nelerdir?

Araba sahipleri için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimidir. Yakıt tüketimi araç sahiplerinin başlıca harcamasıdır. Bazı durumlarda yakıt tüketimi arta bilir. Bu da tabi ki, ekstra masrafa neden olur. Yakıt tüketimini artıran sebepleri iki kola ayıra biliriz:

26 Mart 2018 Pazartesi 09:46
Yakıt Tüketimini Artıran Başlıca Sebepler Nelerdir?
  1. TEKNİK SEBEPLER
  2. SÜRÜCÜDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER

YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRAN TEKNİK SEBEPLER

İlk başta yakıt tüketiminin artmasına neden olan teknik sebepleri ele alalım.

  • Arabaların yakıt tüketimini artıran en önemli sebeplerden birisi tekerlerin aşınmasıdır. Bundan dolayı araç lastiklerini zamanında kontrolünü yaparak aşınma saptadığınızda değiştirmeniz sizi ekstra yakıt masraf yapmaktan korumuş olacaktır.
  • Rektefiye olmuş arabaların motorunun kapağının taşlanması gibi sorunlar
  • Sübaplar fazla sıkıldıysa veya aksine gevşek bırakıldıysa
  • Buji kablosunun eskimesi ve ya ikinci kalite ürünlerin kullanılması zamanı
  • Arabaların zamanında kontrolünü sağlamamak
  • Fren sisteminin arızalı olması yine araba tekerlerine ilave güç bindirdiğinden dolayı yakıtın fazla kullanılmasına neden olacaktır.
  • Yakıt pompasının bozulması da önemli sebepler arasındadır. Bu yüzden araba kontrolünü zamanında yapılması sizin için daha faydalıdır.
  • Karbüratör şamandıra ayarlarının düzgün olmaması
  • Şamandıra iğnesindeki sorunlar
  • Arabaların kilometre teli bozulduğu durumlarda
  • Manifoldda oluşabilecek aksaklıklar
  • Hava filtresinin kirli bırakılması gibi sorunlar
  • El frenlerinin kopması ve ya unutularak takılı bırakılması arabanın lastiklerine ekstra baskı yaptığından dolayı yakıt tüketimini artmasına sebep olacaktır.

Yakıt Tüketimi

YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRAN SÜRÜCÜDEN KAYNAKLI SEBEPLER

Gelelim sürücüden kaynaklanan sebeplere. Bu sebepler daha çok bize bağlı olduğu için daha bir kontrol edilebilir. O yüzden yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız bu önerileri dikkate alarak bunu sağlaya bilirsiniz. Böylece boş yere yapılan ekstra masraftan kurtulmuş olacaksınız.

  • Haddinden fazla hız yapmak ekstra yakıt tüketimine sebebiyet vermektedir
  • Arabaların fazla yüklenmesi de yakıt tüketimini artıran sebepler arasındadır
  • İkince kalite olan yakıt tüketmek
  • Fazla klima kullanmak
  • Haddinden fazla gaza basmak
  • Arabayı rölantide haddinden fazla kullanmak
  • Aracın devirli şekilde çalıştırılmaması
  • Düşük vitesle sürmek
  • Arabanın yakıt deposunu sonuna kadar doldurulması yakıt tüketimini artırır
  • Virajlarda sık sık kullanılan haddinden fazla fren ve hemen ardında hızlanmak da başlıca sebepler arasında gelmektedir.
Son Güncelleme: 26.03.2018 09:52
Anahtar Kelimeler:
Yakıt TüketimiAkaryakıtPetrolBenzinMazot
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