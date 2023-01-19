Yapı Kredi İş Bankası ve PTT Resmen Duyurdu! Nakit İhtiyacı Olanlara Müjde!

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'de yaşayanlar zor günler geçirirken PTT, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası yeni yıl kredisi açıklamalarına başladı. Bankalar bu şekilde düşük faiz oranları ve hızlı onay ile ihtiyaç kredisi sunacak.

İhtiyaç kredisi kampanyaları yılbaşı itibari ile yapılan banka ekstrelerinde duyurulmaya başlandı. Bu bilgiler ışığında, PTT Aktifbank ile vatandaşlara anında kullandırılan kredinin yılbaşından itibaren yeniden başlayacağı görülüyor. Ayrıca Yapı Kredi ve İş Bankası yeni kredilendirme girişimlerini açıkladı.

PTT 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

PTT ve Aktifbank resmi internet sitelerinde "Nakit ihtiyacı olanlar için PTT'den kredi çekmek N Kolay!" sloganının borç verme pazarlamasında hala kullanıldığını açıkladı.

Kredi Miktarı olarak 50.000 TL

Hesabınıza Yatacak Tutar olarak 49.725 TL

Toplam Ödeyeceğiniz Tutar olarak 112.121,3 TL

Kredi Vadesi (Ay) olarak 36

Taksit Sayısı olarak 36

KKDF olarak 7.454,5 TL

Tahsis Ücreti olarak 275 TL

Gecikme Faiz Oranı olarak %5.447

Efektif Yıllık Faiz Oranı olarak %85.4444

Akdi Faiz Oranı olarak %4.19

Yapı Kredi 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası müşterilerine 50 bin liraya varan ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. Yüksek hızlı kredi seviyelerine sahip vatandaşların şubeye gitmek zorunda kalmadan 50.000 TL krediye erişmesine izin verdi. Kredi özellikleri aşağıdaki gibidir:

Kredi Miktarı olarak 50.000 TL

Kredi Vadesi olarak 36 Ay

Aylık Akdi Faiz Oranı olarak %2,84

Kredi Tahsis Ücreti olarak 250 TL

Aylık Efektif Faiz Oranı olarak %3,54

Yıllık Efektif Faiz Oranı olarak %51,7913

Aylık Taksit Tutarı olarak 2.481,95 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı olarak 89.350,24 TL

İş Bankası 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Türkiye İş Bankası, hızlı kredinin yanı sıra, müşterilerine 200.000 TL'ye kadar tüm nakit ihtiyaçlarını anında karşılayabilecekleri, kişiye özel faiz oranlarıyla pratik bir ihtiyaç kredisi sunacağını açıkladı. Bu nedenle banka beyanlarına göre 100.000 TL üzeri kredilerde 12 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredilerde 24 ay, 50.000 TL ve altındaki kredilerde ise azami 36 ay vade ile sınırlandırılmıştır.