Viki’de SEO nedir diye aratırsanız aşağıdaki gibi bir anlatımla karşılaşacaksınız,

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEARCH ENGİNE OPTİMİZATİON) ARAMA MOTORLARININ WEB

SAYFALARINI DAHA KOLAY BİR ŞEKİLDE TARAMASINA OLANAK SAĞLYAN TEKNİK DÜZENLEMELERDİR

İNGİLİZCE KISACA SEO (SEARCH ENGİNE OPTİMİZATİON) OLARAK İFADE EDİLMEKTEDİR. BUNUNLA

BİRLİKTE ARAMA MOTORLARI, ARAMA SONUÇLARINI LİSTELERKEN ALGORİTMİK YANİ MATEMATİKSEL

BİR YAPI KULLANMAKATADIR. BU NEDENLE WEB GELİŞTİRİCİ; YAZMIŞ OLDUKLARI SAYFALARI BU

AYRINTIYA DİKKAT EDEREK OLUŞTURMAK DURUMUNDADIR. İNTERNETİN EKONOMİK ANLAMDAKİ

GÜCÜNÜN ARTMASI NETİCESİNDE HIZLA YAYGINLAŞMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Bir bakıma yukarıda ki anlatım doğru diyebiliriz. Neden bir akıma doğru olduğunu anlatmak gerekirse, arama motorlarının tarihçesine bir bakalım.

Arama Motorlarının Tarihi

Adı Archie olan ilk arama motoru 1990 yılında kaşımıza çıktı. Günümüzde kullandığımız arama motorlarından çok farklıydı ve yaptığı sadece sitelerin başlıklarından sıralamalarda kullanılıyordu. Bilgisayarda belge aramak gibi diyebiliriz. Site içeriklerini göremiyordunuz.

Archie muadili birçok arama motoru 1994 yılan kadar piyasaya geldi geçti. 1994 yılında bu işin nasıl yapıldığını bizlere gösterecek olan ALTAVISTA piyasaya giriş yaptı.

Altavista’nın arama motorlarından farkı:

İleri düzey arama teknikleri Aramanız ile ilgili öneriler ve ipuçları Sınırsız bant genişliği 24 saat içerisinde URL ekleme ve çıkarabilme özelliği

Ve başka dillerde arama sonuçları çıkarabilen ilk arama motorudur.

Bu dönem içerisinde Yahoo! ve WebCrawler2ın kurulması iki yıl sonra Google’ın da aralarına katılmasıyla Altavista sektöreki popülerliğini kaybetti. Önce Overture tarafından satın alındı, bir süre sonra da Yahoo! tarafından satın alındı. Günümüzde en iyi arama motoru şirketlerinden biri Google firmasıdır.

Google’ın Kısa Tarihi

Stanford Üniversitesinde iki öğrenci tarafından geliştirilen Google ve o zamanlar da bu kadar bir başarı elde edeceği kimse tarafından tahmin edilemiyordu. O dönemde arama motoru algoritmasını satmaya çalışsalar da kimse tarafından satın alınmıyor. Zaman geçtikçe değerini anlayan gelişmiş firmalar daha sonradan Google’ı almak için hamle yapsalar da artık çok geçtir. Google, o dönem de elde ettiği başarısını ‘’PageRank (PR)’’ algoritması vesilesiyle elde ediyor. PageRank ,Google’da ki sıralama kriterini belirleyen 0 dan 10 a kadar değerlendirme puanı. Sitenizin PageRank’ı 0 olursa websiteniz değersiz eğer 8 ve üstü bir değerde olursa siteniz çok değerli şeklinde gösterilir.

İlk yıllarda PageRank kendinize ait paylaşımlarınıza, kullandığınız backlinklere ve bize becklink gönderen sitelerin popülerliğine göre belirleniyordu. Günümüzde bu kriterler 200e ulaşmış olsa da, o zamanlar bu üç kriter yeterliydi.

Google dünyanın en büyük arama motorudur. Türkiye genelindeki Pazar payı %90 civarındadır. Dünyadaki payı yaklaşık %60 oranının üzerindedir. Mobil cihazlardaki orana bakacak olursak bu oran çok daha yüksektir.

Google Nasıl Çalışır?

Google’ın arama sonuçlarındaki hikayesi şöyledir.

Sitenizde blog oluşturun, bir içerik oluşturur ya da siteyi güncellersiniz, Google örümcekler (botlar) içeriklerinizi taramak için sitenize gelir.

Örümcekler (botlar) genelde linkleri takip eder. Dışarıdan verilen linkler ya da diğer sayfalardaki linkler yardımıyla Google sayfanızı bulur. Link olmazsa Google’ın sayfanıza ulaşması kolay olmayacaktır. Site haritası yapmak link tespiti yapmak için gereklidir. Robot.txt klasörüne Google örümcekler (botlar) in girmesini engelleyen bir yazılım girerseniz, Botlar sitenize girmez. NoFollow etiketi içeren linkler taşıyan bir web siteniz varsa Google Botlar bu linkleri takip etmeyecektir.

Sayfanın Google’ın kurallarına uyup uymadığına bakılır. Kurallara uymayan bir şey bulunursa, Google sayfaya ceza keser. Sayfa otoritesi ve Domaini belirler. Sitenizde her şey kurallara uygunsa Google sitenize saniyeler içinde indeks verir. Google daha önce yapılan aramaları baz alarak karşımıza sonuçları çıkartır. Organik sonuçlar elde etmiş oluruz.

SEO, Arama Optimizasyonu Nedir?

Botların sitemizi en iyi şekilde taramalarını sağlayan çalışmalara SEO denir. Hepsini kurallara uygun yaparsak, istediğimiz başarıyı elde edebilir miyiz? Bunun cevabı bence Hayır!

SEO Nasıl Yapılır?

SEO için 3 konuyu kesinlikle unutmamak gerek. Bu 3 konuyu ele almazsak istediğimizi elde etmekte çok zaman kaybederiz.

Arama Botlarına Uygunluk Site içi ve Site dışı SEO Çalışmaları Kullanıcı Deneyimi

Bu 3 konuya özellikle dikkat etmeliyiz. Özetle, web sitesinin görselliğini ve kullanılabilirliği üst düzey olmalıdır.

SEO Neden Gereklidir?

Bir web siteden kazanç elde etmek istiyorsak sitenizi tanıtmak yani yeni kullanıcılara ulaşmanız gerekir. Kabaca bu tanıtımı yapabileceğiniz kanllar;

Adwork Reklamları: Müşterilere rahatça ulaşabilme ve sitenizi tanıtmak için Google reklamlar sayesinde sitenizi tanıtabilirsiniz. Tanıtımınızı yapmak için para harcamaktan çekinmemeniz gerekir. AdWorks reklamları sizin için maliyetli olacaktır. Sosyal Medya Reklamları: yeni üye kazanmak için tercih edilen Facebook reklamları da AdWorks reklamları kadar pahalıdır. Linkedin ve Twitter Kanalları: Linkedin ve Twitter’a reklam vermek herkesin harcı değildir. Bunu için çok güçlü olmak lazım. Diğer reklam kanalları arasında en pahalı olan bu iki kanaldır. Bu iki kanalda gelişi güzel reklam vermek maddi açıdan canınızı çok sıkabilir. Satış Ortaklığı: Reklam vermek için en uygun bütçeye sahip olan kanaldır. Yabancı adı Affiliate kanalıdır. Bu pazarda yapacağınız satışlarda komisyon vermeniz gerekmektedir. Offline Reklamlar: dergi ve gazeterle , televizyon da yayınlanan reklamların geri bildirimlerine uzun zamanalar alır bu da cebinize yüksek bedel olarak yansır.

Anlattığım bu reklam firmalarını kullanmazsanız işiniz çok zor. Sitenizin popülerliğini arttırmak istiyorsanız yukardaki yazanları yapmanız gerekiyor. Bunların SEO ile alakasını anlatmak gerekirse.

İster yeni açılan bir site olsun ister se de işinin en iyisi bir e-ticaret sitesi olsun kesinlikle SEO danışmanlık hizmeti alması gerekir. Sizin ayırdığınız reklam bütçesinin çok altında bir fiyat karşılığında sitenize olan geri dönüşü maksimum derecede sağlayabilir. Bu sayede internet aleminde ki kalıcılığınızı sağlamış olursunuz. Organik sonuçlarla elde ettiğiniz müşteriler hem sizin markanızın bilinirliğini hem de markanızın satışınızın artmasına oldukça yardımcı olacaktır.